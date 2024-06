Perché la democrazia non è il voto, che può essere usato in modo strumentale, come si vede per esempio nella Russia neofascista di Vladimir Putin, protettrice dell’estrema destra francese. No, l’essenza stessa della democrazia è una promessa, sempre incompiuta, eternamente in divenire, sempre attualizzata: quella dell’uguaglianza dei diritti. È la proclamazione di questa uguaglianza nella dichiarazione francese dei diritti umani del 1789, ripresa da quella universale del 1948, che ha aperto la via alle varie forme di emancipazione, invitando continuamente all’abolizione di privilegi e oppressioni.