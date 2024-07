Nei ventinove giorni in cui era previsto il contributo tutti i visitatori si sono registrati online per ricevere un codice qr da mostrare in caso di controlli. I turisti che dormono in città pagano già una tassa di soggiorno, quindi non dovevano versarlo. Lo stesso vale perstudenti, lavoratori e residenti nella regione. Per i trasgressori erano previste multe, ma il comune ha ammesso che non c’è stata nessuna sanzione. Questo perché, secondo gli oppositori, le multe avrebbero potuto essere contestate in tribunale.