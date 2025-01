L’asso nella manica di TikTok si chiama Lemon8. È un’app che a ottobre contava appena un milione di utenti attivi ogni giorno contro i cinquanta milioni di TikTok. Ma la sua fortuna è che i politici che vogliono bloccare TikTok negli Stati Uniti non la conoscono. Ecco perché da qualche settimana TikTok pubblicizza la nuova app, sempre di proprietà della ByteDance. Basta scaricarla e tutte le informazioni del proprio account sono trasferite sulla nuova piattaforma. Come fa notare Axios, il blocco che gli Stati Uniti minacciano varrebbe per tutte le app di proprietà del colosso cinese. Ma forse la ByteDance spera che essendo tutti concentrati su TikTok nessuno presterà attenzione alle altre. ◆