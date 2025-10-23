Golan Haji è un poeta, saggista e traduttore curdo siriano nato nel 1977 ad Amouda, nel nord della Siria. Dal 2012 vive in esilio in Francia. Scrive in arabo, ma considera la lingua “una casa in movimento”, intrecciando poesia e traduzione per esplorare i temi della memoria e dell’identità. In Italia è stata pubblicata la sua raccolta L’autunno, qui, è magico e immenso (Il Sirente 2013). Questo testo è uscito il 19 novembre 2024 sul sito ArabLit. Traduzione dall’arabo di Flavia Carlorecchio.