Imèn Moussa è una poeta e ricercatrice in letteratura francofona nata in Tunisia e residente in Francia. Autrice di due saggi sulla narrativa magrebina, ha pubblicato due raccolte di poesia. Dalla prima, Il fallait bien une racine ailleurs (“Ci voleva una radice altrove”, Éditions L’Harmattan 2020), è tratto questo testo. Traduzione dal francese di Francesca Spinelli.