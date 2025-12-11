Gli studi indicano che la salute dei ragazzi può subire danni in seguito alla frequentazione eccessiva di queste piattaforme. Dipendenza, disturbi del sonno, scarsa autostima: sono tutti pericoli reali. Ma tenere lontano le vittime potrebbe non essere la soluzione. “Trascorrete del tempo con i vostri amici e la vostra famiglia, Di persona, faccia a faccia”, ha detto il primo ministro australiano Anthony Albanese rivolgendosi ai giovani. È chiaro che Albanese vive in un altro mondo in cui tutto questo funziona. Ma per molti non è così. Come faranno a incontrarsi ragazzi che vivono a centinaia di chilometri di distanza? Internet permette di restare in contatto con chi rischia di essere marginalizzato, in particolare le persone con disabilità e quelle lgbt. Mentre gli altri, consapevoli o meno, gli impediscono di partecipare, molti ragazzi si salvano grazie ai social media, trovando una qualche forma di comunità.