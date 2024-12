Short cuts è il programma della Bbc che commissiona e trasmette cortometraggi audio. Inaugurato nel 2012, ha realizzato quasi 250 episodi per un totale di circa mille piccole produzioni, ognuna a suo modo una gemma preziosa. È stato uno dei programmi più premiati al mondo e uno dei protagonisti della rivoluzione che ha portato milioni di ascoltatori a seguire podcast e serie audio narrative. Guidato da Eleanor McDowall, ideato insieme al collettivo londinese In The Dark, Short cuts è stato per autori giovani o adulti, principianti o esperti, un’occasione unica di conoscere l’arte radiofonica ai massimi livelli e di lavorare con editor eccellenti come Axel Kakoutié e Andrea Rangecroft. A sorpresa Bbc Radio 4 ha deciso di cancellare il programma e la serie di sei episodi cominciata il 3 dicembre sarà l’ultima, nonostante una petizione che ha raggiunto duemila firme in pochi giorni. Il nuovo corso della radio pubblica britannica, che dal 2023 ha virato sulla monetizzazione del successo di massa, ha comportato anche il sacrificio di uno dei più importanti incubatori di talenti audio degli ultimi vent’anni, che ha innovato nel campo dei documentari, della narrativa e dell’esplorazione sonora. Ignorando il fatto che, se oggi esiste un successo di massa dei contenuti audio, è proprio grazie a programmi d’avanguardia come Short cuts. ◆