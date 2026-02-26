Dopo la fine di una relazione Helena, nata e cresciuta in Belgio, comincia a usare un’app d’incontri. Conosce così David, un ragazzo statunitense che sta viaggiando per l’Europa. S’incontrano, si piacciono, finiscono a letto insieme. Durante il loro primo rapporto il preservativo si rompe: David, in maniera molto premurosa, rassicura Helen sul fatto che se qualcosa dovesse succedere lui la supporterà qualsiasi sia la sua decisione. Da quel momento tra Helena e David cominciano due percorsi paralleli: il primo è quello della loro relazione sentimentale, che li porterà a sposarsi, a trasferirsi prima in California per seguire il lavoro di lui e poi a New York per assecondare le ambizioni professionali di lei. Il secondo percorso è quello di una comunicazione disastrosa sul tema del rispettivo desiderio genitoriale: Helena ripete di non volere dei figli nella sua vita, David continua a rimandare la discussione, covando in segreto il desiderio che a un certo punto il loro amore sarà così forte che sua moglie avrà voglia di mettere al mondo dei figli insieme. Personally è un podcast della Cbc sulla complessità dell’esperienza umana e in questa nuova stagione l’autrice Helena de Groot affronta il tema delle aspettative sulla maternità femminile, raccontando in maniera brutalmente onesta l’ascesa e il crollo del suo matrimonio.