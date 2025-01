La lira del sangue che non ha patria L’anelito fervido d’indipendenza Lì dove rendiamo l’anima Quello è il centro dell’esistenza.

Mewlûd Oguz è un poeta, giornalista e traduttore curdo nato nel 1987 ad Hasankeyf (Heskif in curdo), la millenaria cittadina del sudest anatolico sommersa per sempre dalle acque della diga Ilisu. Dal 2022 insegna curdo in un’università privata a Istanbul. Questo testo è tratto dalla sua raccolta d’esordio, Lîrîka berbangê (“Lirica dell’alba”, Avesta 2024). Traduzione dal curdo di Francesco Marilungo.