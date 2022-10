Tra i resti sono stati trovati un padre e una figlia. Il padre ha lo stesso dna mitocondriale di altri due maschi, con cui quindi condivideva un’antenata comune, forse una nonna. Un altro maschio è parente di secondo grado di una femmina, che potrebbe essere la nonna o la zia, ma il dna a disposizione dei ricercatori non permette di stabilire l’esatta parentela. Secondo Peter, i membri della comunità potrebbero essere morti più o meno nello stesso periodo, ma non si conoscono le cause e non ci sono segni di sepoltura.

I ricercatori non sono in grado di dire se l’endogamia abbia avuto conseguenze sulla salute degli individui. Probabilmente la caratteristica non era tipica dei neandertal, ma dovuta al fatto che si trattava di una comunità isolata. “Altri siti, come la grotta di Vindija, in Croazia, indicano la presenza di popolazioni più eterogenee”, dice Chris Stringer del Museo di storia naturale di Londra, che non ha partecipato allo studio.