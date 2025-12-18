Mentre tu giaci perfettamente
addormentata
ho difficoltà
ad aprire la finestra.
Rob Fitterman è un poeta statunitense nato nel 1959. Autore di sedici raccolte, insegna scrittura creativa alla New York University. La traduzione di questa poesia inedita è di Elisa Biagini.
