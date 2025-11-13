mattina

in cui scrivo

poesia in simme-

tria poiché i proverbi

non mi si addicono morire

senza lasciare spoglie soprattut-

to vorrei svanire nel vapore che non

risuona nella pioggia che batte scroscia

sul tappeto di felci sono arrivato dove inten-

devo venire divenire liquido nel luogo e goccia e

divenire granello di suono di granello di chiaro baglio-

re sono nato nel segno dei Pesci e perciò sono il bambi-

no branchiato o il figlio bastardo del branzino? Di-

venire fratelli e sparpagliandomi mi disperdo

giunto fin qui io? Dal nero corvino ero ri-

volto all’aurora boreale? Mi rivolgevo

in effetti alla luce? Seguito con la

marcia nella simmetria delle

stelle orientate verso la

luce ad attraversare

il vapore poesia

che vedo di

mattina