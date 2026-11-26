Appena hanno smesso di sfasciare vetrine e saccheggiare negozi, i giovani sono spariti dall’agenda della politica italiana. I giovani non sono tutti uguali. Lo scontro generazionale ha mascherato le disuguaglianze orizzontali: tra chi nasce al nord e chi al sud; tra chi ha genitori italiani e chi no. Le risorse ricevute dalla famiglia alimentano in gran parte le disuguaglianze. In Irlanda ci sono dei limiti: in base alle caratteristiche individuali e familiari, ogni persona ha diritto a ricevere dai genitori regali, trasferimenti ed eredità esentasse fino a una certa soglia; sopra si paga il 33 per cento. Il fisco, quindi, incentiva a distribuire le ricchezze su più soggetti o a investirle: se una donazione è tassata come le successioni meglio trasferire i soldi quando ai giovani servono davvero. L’Italia non tassa le eredità fino a un milione di euro, e sopra quella soglia si paga solo il 4 per cento: se si divide il patrimonio con regali e donazioni in vita è facile aggirare l’imposta. Lo stato quindi incoraggia ad accumulare immobili e denaro per trasferirli ai figli, che spesso ereditano quando hanno più di 50 anni e ne hanno meno bisogno che da giovani. Per ridurre le disuguaglianze servono risorse per aiutare chi parte in svantaggio, ma anche evitare che le ricchezze si concentrino. Altrimenti di vetrine ne saranno spaccate molte altre. ◆