Alle Nazioni Unite è in corso una rivoluzione politica. Senza che in Europa o negli Stati Uniti quasi nessuno ne parli, dal 30 novembre al 10 dicembre si terrà a Nairobi la sesta sessione di negoziati sul progetto di convenzione quadro per la cooperazione fiscale internazionale. Promosse dai paesi del sud globale, queste discussioni potrebbero cambiare il volto del mondo. I paesi occidentali farebbero bene a interessarsene, altrimenti rischiano di rimanere fuori della storia.

Nel linguaggio delle Nazioni Unite (Onu), una convenzione quadro è un trattato multilaterale che permette di stabilire i princìpi fondamentali, gli obiettivi comuni e i meccanismi di cooperazione tra gli stati su un tema d’importanza mondiale. La convenzione quadro più nota è quella sui cambiamenti climatici, adottata in occasione del vertice di Rio de Janeiro nel 1992. È in questo contesto che gli stati firmatari – praticamente l’intero pianeta – si riuniscono ogni anno in occasione delle conferenze delle parti (Cop) per fare il punto sui propri impegni ambientali. La nuova convenzione quadro sulla cooperazione fiscale internazionale, la cui adozione è prevista per il 2027 o il 2028, è la più importante dopo quella di Rio. Il suo impatto a lungo termine potrebbe essere perfino superiore.

In Europa e negli Stati Uniti quasi nessuno ne parla, ma il 30 novembre si terranno a Nairobi i negoziati sul progetto di una convenzione quadro per la cooperazione fiscale

Il grande limite della convenzione sul clima è noto: si basa sul principio dell’unanimità e si è dimostrata inefficace per prendere decisioni vincolanti in materia di finanziamenti per il clima (adattamento e mitigazione), con grave danno per i paesi poveri. Dopo la crisi del 2008 i paesi ricchi hanno promesso di combattere i paradisi fiscali e l’evasione fiscale dei più facoltosi, aprendo la strada a nuove discussioni sul finanziamento dello sviluppo. Nella pratica, però, non hanno fatto granché. Quel poco è consistito soprattutto nella ripartizione dei proventi tra i paesi ricchi riuniti nell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).

Il progetto di convenzione fiscale dell’Onu propone un approccio diverso: tutti i paesi del mondo devono sedersi attorno a un tavolo per discutere di cooperazione e di giustizia fiscale. Il processo è stato avviato con una risoluzione adottata dall’Assemblea generale dell’Onu nel 2024, con 125 voti a favore (quasi tutta l’Africa, l’Asia e l’America Latina, a partire da Brasile, Messico, Sudafrica, Nigeria, India e Cina), nove contrari (tra cui gli Stati Uniti e l’Argentina) e 46 astensioni (tra cui i paesi europei, che hanno almeno avuto il merito di prendere le distanze da Washington).

Il nodo è sciolto: la convenzione fiscale sarà applicata, anche se alcuni paesi − come gli Stati Uniti − si rifiutano di parteciparvi. La “maggioranza globale”, espressione spesso usata dai paesi del sud, non ha intenzione di concedere un diritto di veto ai ricchi.

Il testo è ormai in fase avanzata. Fin dal preambolo viene definito un quadro ambizioso, che va oltre la questione fiscale. Si tratta di mettere in atto un nuovo modello di sviluppo e, in particolare, di porre fine alle pratiche estrattiviste delle aziende e degli stati a danno dei paesi poveri. L’articolo 6, dedicato alla tassazione dei patrimoni più ingenti, è uno dei più promettenti e deve ancora essere messo a punto a Nairobi. Prevede già una cooperazione rafforzata per combattere l’evasione fiscale dei ricchi. Si potrebbe arrivare, per esempio, a far contribuire i miliardari che hanno accumulato la propria fortuna sfruttando le risorse del sud globale e l’elusione delle leggi fiscali e ambientali.

Restano da definire due punti fondamentali. Innanzitutto, la governance dei nuovi organi istituiti dalla convenzione. Tanti paesi del sud globale sono particolarmente legati al principio “un paese, un voto” applicato all’Assemblea generale dell’Onu. Sicuramente bisogna evitare il doppio scoglio dell’unanimità (sinonimo di inerzia) e dei diritti di voto proporzionali alla ricchezza dei paesi (come avviene alla Banca mondiale o al Fondo monetario internazionale). La maggioranza dei paesi del pianeta è ormai determinata a costruire qualcosa di nuovo. È qui che risiede la rivoluzione politica in corso, ma questo dev’essere confermato nella convenzione.

La seconda questione riguarda la capacità dei paesi firmatari d’imporre le proprie decisioni a quelli che non collaborano. Il punto è che l’occidente perderà molto della sua importanza nei prossimi decenni. Gli Stati Uniti rappresentavano più del 40 per cento del prodotto interno lordo mondiale nel 1950, ridotto ad appena il 15 per cento nel 2026, e scenderanno tra il 5 e il 10 per cento nei prossimi decenni, proprio come l’Europa. In altre parole, i paesi del sud globale che sostengono la convenzione delle Nazioni Unite e il processo di Nairobi avranno più mezzi per imporre le proprie regole economiche, commerciali e fiscali. Opporsi a questa evoluzione è una strada senza uscita per i paesi occidentali. È il momento che assumano il proprio ruolo nella rivoluzione politica in corso. ◆ adg

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