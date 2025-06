Avevo sentito dire

che l’America era

Crème de la crème –

Strano quindi vedere

Il tuo viso madido di sudore

I tuoi occhi neri e buoni, sconvolti,

Urlare come un’aquila dorata in gabbia,

Cantare “Why is it so hard

To make it in America?”

Ho avvertito il tuo respiro sfiorarmi sulla I-70 west.

La mente tesa verso la melodia che conoscevo,

I tuoi raschi, gli sbuffi, il tuo ringhio leggendario

Limpidi

Nello strazio per il tradimento.

Il mattino seguente, la notizia

della tua scomparsa.

Non sono trasalito, il mio cuore non ha sussultato

Né tremato nel suo cappotto

Come fa a un cuore la notizia di una morte.

Ho messo ancora una volta il tuo album,

E ho sorriso al sincronismo del tutto –

Quanto la vita sa provocarci.