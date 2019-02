Perché gli Stati Uniti si ritirano dal trattato antimissile

Il trattato che vieta i missili nucleari a medio raggio (Inf) è stato un pilastro del controllo degli armamenti negli ultimi tre decenni. Ma negli ultimi anni ha cominciato a vacillare. Lo scorso 20 ottobre il presidente statunitense Donald Trump aveva annunciato la sua intenzione di far ritirare gli Stati Uniti dal trattato e di riprendere la produzione di missili fino a quando la Russia, che a suo avviso sta solo fingendo di rispettare il patto, e la Cina, che non lo ha mai sottoscritto, “torneranno alla ragione”. Il 1 febbraio ha staccato la spina, dopo la scadenza della data entro cui la Russia avrebbe dovuto conformarsi alle condizioni del trattato. Anche prima che il ritiro degli Stati Uniti sia effettivo, tra sei mesi, è probabile che gli effetti verranno sentiti dall’Europa all’Asia.

Il trattato Inf trae la sua origine dalla crisi degli euromissili della fine degli anni settanta e inizio anni ottanta. Il ricorso, da parte dell’Unione Sovietica, all’Ss-20, un missile avanzato e preciso, in grado di colpire buona parte dell’Europa dall’interno della Russia, aveva messo in allarme l’Europa. Gli Stati Uniti possedevano in Europa missili a corto raggio, che non erano in grado di raggiungere il territorio sovietico, e missili a lungo raggio sul suo territorio e a bordo di sottomarini, ma nessuno che appartenesse a questa categoria intermedia. Se i sovietici avessero attaccato l’Europa con gli Ss-20, gli Stati Uniti sarebbero stati costretti a un’escalation, ricorrendo alle loro armi più potenti. Gli alleati europei speravano che questo non accadesse mai.

Per mitigare queste preoccupazioni, e per obbligare l’Unione Sovietica a cambiare atteggiamento, gli Stati Uniti avevano messo in campo il nuovo missile balistico Pershing II e nuovi missili cruise terrestri in Europa, provocando così, a loro volta, la preoccupazione dell’Unione Sovietica. Tali missili avrebbero potuto raggiungere Mosca in meno di dieci minuti, con il rischio di spingere i suoi dirigenti a una risposta dettata dal panico. Man mano che venivano presentate le nuove armi, in Europa si moltiplicavano le proteste contro il nucleare.