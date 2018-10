Il trattato antimissile va protetto da Trump e Putin

In qualche modo ce lo potevamo aspettare dal nuovo consigliere alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti e dal suo impulsivo e malinformato capo, ma in questo caso i russi sono i primi ad avere delle responsabilità per avere permesso questa provocazione. È una di quelle occasioni, purtroppo frequenti, in cui da entrambe le parti ci sono degli idioti a guidare le danze.

John Bolton, l’uomo dal cattivo carattere e dalla rigidità ideologica che si manda agli incontri quando non si vuole che un negoziato abbia successo, è appena stato a Mosca per dire di persona ai russi che il presidente Donald Trump sta per stracciare il trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf).

Perché i russi dovrebbero voler installare questi missili su dei lanciamissili terrestri, violando così le regole dell’Inf? L’unica spiegazione plausibile è che esistano alcuni obiettivi cinesi che la Russia non può colpire con i suoi missili cruise navali (non esistono obiettivi statunitensi o della Nato che non possano già essere raggiunti da quelli lanciati da navi).

La cosa è plausibile, ma non logica. La Russia è perfettamente in grado di raggiungere tali obiettivi cinesi con dei missili balistici, sia via terra sia sottomarina, che raggiungerebbero i suoi obiettivi molto più velocemente della nuova versione terrestre del missile cruise Kalibr, chiamato Ssc-8 dalla Nato.

Essere in grado di fare la stessa cosa in una terza e più lenta modalità non sembra giustificare il prezzo politico che una violazione del trattato Inf potrebbe provocare a tutta la Russia. Potrebbe tuttavia essere una mossa gradita a una specifica parte delle forze armate russe, che sarebbe così in grado di controllare questa terza modalità, dal momento che le rivalità tra diversi servizi di sicurezza in Russia sono altrettanto accese e stupide che negli Stati Uniti.

Gli Ss20 e i Pershing

Da un punto di vista occidentale il Kalibr/Ssc-8, per quanto illegale, non pone alcuna nuova minaccia. Il vero motivo che rese il trattato Inf necessario tre decenni fa era che, allora, i russi stavano introducendo dei missili balistici a medio raggio, gli Ss20 (un tempo famosi), che potevano raggiungere i loro obiettivi in Europa occidentale in pochi minuti.

Il confine tra la Nato e l’Unione Sovietica era allora circa 500 chilometri più vicino alle capitali occidentali di quanto non sia oggi, e c’erano grandi eserciti forniti di carri armati disposti da entrambi i lati della cosiddetta cortina di ferro. Un attacco russo ultrarapido, condotto con gli Ss20 a testata nucleare contro le basi terrestri e aeree degli eserciti della Nato, subito seguita da un’invasione a tutto campo, teoricamente avrebbe potuto avere successo (anche se solo un pazzo avrebbe tentato).

A ogni modo l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti preferirono negoziare e si accordarono, alla fine, per l’abbandono di tutti gli Ss20 sovietici e dei loro equivalenti statunitensi, i missili Pershing. Dal momento che gli Stati Uniti avevano schierato anche alcuni missili da crociera terrestri in Europa (al contrario dei russi), anche questi furono vietati dal trattato Inf. Quasi 2.700 missili furono distrutti e tutta la questione fu dimenticata per tre decenni. E non è che oggi sia veramente tornata d’attualità.