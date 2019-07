Ritorno a Notre-Dame tre mesi dopo l’incendio

Il continuo vociare in lingue straniere, le guide entusiaste, i turisti e i selfie: davanti alla cattedrale di Notre-Dame a Parigi è tornata l’allegra confusione tipica di luglio. Ma i cancelli che impediscono l’accesso al piazzale, gli uomini in tuta bianca e lo strano buco nel tetto stanno lì a ricordare il devastante incendio di tre mesi fa. Il cielo ora fa capolino tra le due torri della cattedrale, dove in precedenza si trovava la guglia disegnata da Viollet-le-Duc, una vista che commuove turisti e parigini venuti a vedere il monumento ferito.

Hanno il “cuore spezzato” come Juan Manuel, un venezuelano cresciuto con Il gobbo di Notre-Dame. “La cattedrale appartiene alla storia del mondo”, sostiene un turista australiano, rattristato dalla parziale distruzione dell’edificio. Nonostante le impalcature di ferro che la sostengono, “sembra meravigliosa: so che c’è molto lavoro, ma sento che si rimetterà in piedi”, dice con sicurezza Ryan Fitzpatrick, un avvocato statunitense in vacanza.

Miguel Castillo ha assistito all’incendio. È stato il suo cane, Miss Chanel, che lo ha messo in guardia alzando le orecchie. L’ex pompiere parigino ricorda “la nuvola di fumo che ha oscurato il sole” e ora passa ogni giorno davanti a Notre-Dame.

Alti livelli di piombo

Attualmente i lavori di restauro sono limitati alla pulizia e alla messa in sicurezza del sito, operazioni complicate dalla presenza di piombo tossico che si è sciolto durante l’incendio e si è sparso un po’ ovunque.

La prefettura di Parigi ha evocato “la consistente e puntuale presenza” di polvere di piombo sul piazzale e sulla strada, attualmente chiusi al pubblico. Alcuni consiglieri comunali di sinistra, scettici, hanno richiesto la mappatura dei tassi di inquinamento da questo metallo registrati vicino al monumento.

Storica rivenditrice di libri usati, Lucile Monbrun è preoccupata per la sua salute in seguito a queste rivelazioni, ma non più di quanto lo sia per il normale inquinamento urbano. Denuncia una mancanza di comunicazione da parte delle autorità cittadine: “Quando hanno tolto l’amianto dalle banchine, due anni fa, ci è stato detto che non c’era alcun rischio, ma c’erano persone con le tute protettive e tutto era coperto da tendoni”, dice.

Altri suoi colleghi sono rassegnati, come Pascal Remy, che può solo lavorare lì. “Meno so meglio è, come a Černobyl”, osserva con fatalismo il libraio. Un po’ più avanti sul Lungosenna, Michel Charles, che ha anche lui una bancarella, non crede ai pericoli e resta fiducioso. Ma non è solo il piombo a impensierire i commercianti nei dintorni di Notre-Dame, che accoglieva 13 milioni di visitatori all’anno.