Non è saggio aver paura delle nuove tecnologie

Più veloce, più economico, più bello: molte persone fanno affidamento sulla tecnologia per offrire una visione di un futuro migliore. Ma giunti agli anni venti di questo secolo, siamo già a corto di ottimismo. Le nuove tecnologie che hanno dominato l’ultimo decennio sembrano peggiorare le cose. I social network avrebbero dovuto avvicinare le persone. Durante la primavera araba del 2011 sono stati accolti come una forza liberatrice. Oggi sono noti soprattutto per la loro opera d’invasione della privacy, di diffusione di propaganda e d’indebolimento della democrazia. L’ecommerce, i servizi di condivisione, la gig economy sono forse economicamente convenienti, ma sono accusati di sottopagare i lavoratori, inasprire le disuguaglianze e di riempire le strade di veicoli. E i genitori temono che gli smartphone abbiano trasformato i loro bambini in zombi dipendenti dagli schermi.

Anche le tecnologie che dovrebbero dominare il nuovo decennio sembrano proiettare un’ombra oscura. L’intelligenza artificiale rischia di rafforzare pregiudizi e faziosità, di minacciare i nostri posti di lavoro e di favorire i regimi autoritari. Il 5g è al cuore della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Le automobili senza conducente ancora non funzionano, ma possono comunque uccidere le persone. I sondaggi mostrano che la fiducia verso le aziende di internet è ancora più bassa di quella verso il settore bancario. Proprio mentre le banche si sforzano di presentarsi come aziende tecnologiche, i giganti di internet sono diventati le nuove banche, trasformandosi da calamite per talenti a reietti. Anche i loro dipendenti sono in rivolta.

È il New York Times a sintetizzare questo crescente disagio. “Un senso di pessimismo”, scrive, ha sostituito “l’idea d’inevitabile progresso nato dalla rivoluzione scientifica e da quella industriale”. Peccato che queste parole appaiano in un articolo pubblicato nel 1979. Allora il quotidiano sosteneva che l’ansia era “nutrita da dubbi crescenti sulla capacità della società a contenere le forze apparentemente incontrollabili della tecnologia”. Le inquietudini odierne si concentrano sugli smartphone e i social network, che si sono diffusi un decennio fa. Eppure la preoccupazione che l’umanità abbia imboccato una strada tecnologica sbagliata, o che alcune specifiche tecnologie procurino più danni che vantaggi, sono sorte anche in passato.

Stato d’ansia

Negli anni settanta lo scoraggiamento nasceva dalle preoccupazioni per la sovrappopolazione, per i danni all’ambiente e per la prospettiva di un olocausto nucleare. Agli anni venti del novecento risale una rivolta contro le automobili, in precedenza considerate come una risposta miracolosa ai problemi dei veicoli trainati da cavalli, che riempivano le strade di rumore ed escrementi, alimentando traffico e incidenti. E le piaghe dell’industrializzazione furono denunciate nel diciannovesimo secolo da luddisti, romantici e socialisti, che si preoccupavano (a ragione) dell’allontanamento degli artigiani qualificati, della devastazione delle campagne e della sofferenza delle mani operaie che faticavano in stabilimenti pieni di fumo. Facendo un passo indietro, ci si accorge che in ognuno di questi casi storici la delusione derivava da un misto di speranze non realizzate e conseguenze non previste. L’ansia era quindi un risultato assolutamente comprensibile.

Gli svantaggi di ogni tecnologia sembrano a volte superarne i vantaggi. Quando questo accade per più tecnologie alla volta, come oggi, il risultato è un diffuso senso di tecno-pessimismo. Tuttavia tale pessimismo potrebbe essere eccessivo. Troppo spesso le persone si concentrano sugli svantaggi di una nuova tecnologia dandone troppo per scontati i benefici. Le preoccupazioni relative al troppo tempo trascorso di fronte a uno schermo andrebbero soppesate con i ben più solidi vantaggi della comunicazione sempre possibile e dell’accesso istantaneo all’informazione e all’intrattenimento reso possibile dagli smartphone. Un altro pericolo è che i tentativi dei luddisti di evitare gli svantaggi a breve termine associati a una nuova tecnologia finiscano per impedire l’accesso a quelli a lungo termine: un fenomeno che Carl Benedikt Frey, un professore di Oxford, definisce una “trappola tecnologica”. Il timore che i robot sottraggano posti di lavoro alle persone potrebbe spingere i politici, per esempio, a tassarli per scoraggiarne l’uso. Tuttavia nel lungo periodo i paesi che desiderino mantenere i loro standard di vita, nonostante l’invecchiamento e la riduzione della loro popolazione, avranno bisogno di un numero maggiore, e non minore, di robot.