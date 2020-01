I progetti del nuovo presidente del Guatemala 

Alejandro Giammattei, insediato come presidente del Guatemala il 14 gennaio, non ha avuto vita facile nella sua ascesa al potere. Quest’uomo di 63 anni si è ammalato di sclerosi multipla in gioventù e per camminare deve usare delle stampelle. Il suo unico incarico governativo in passato è stato un breve passaggio, una decina d’anni fa, come capo delle prigioni del paese, che si era concluso con la sua stessa incarcerazione per dieci mesi mentre era in corso un’indagine sull’uccisione di sette detenuti. Le accuse sono poi state fatte cadere.

Ha alle spalle vent’anni di trascorsi come candidato perdente nelle elezioni presidenziali e in quelle a sindaco della capitale, Città del Guatemala. Stavolta alcuni rivali più popolari sono stati esclusi dalle liste.

Il paese che si appresta a guidare, inoltre, è ferito. La criminalità è alta, la corruzione è incontrastata e centinaia di migliaia di guatelmatechi ogni anno partono per gli Stati Uniti in cerca di una vita migliore. La risposta di Giammattei, scritta in inglese su un braccialetto colore blu guatemalteco, è hope (speranza).

L’immunità di Morales

Il suo predecessore, l’ex comico e outsider politico Jimmy Morales, eletto nel 2015 sull’onda di un voto di protesta contro la corruzione, non è riuscito a dare nessuna speranza. Anzi, ha scacciato un’agenzia anticorruzione sostenuta dall’Onu, la Commissione internazionale contro l’impunità (Cicig), che aveva indagato su sue presunte violazioni delle leggi sul finanziamento in campagna elettorale (un’accusa che lui respinge). Dopo aver ceduto il potere a Giammattei, Morales si affretterà a raggiungere l’altro lato della città per prestare giuramento come parlamentare, una posizione che potrebbe garantirgli l’immunità. Giammattei sostiene che uno dei suoi primi compiti come presidente sarà quello di “ricostruire i pezzi di governo che sono stati ignorati”.