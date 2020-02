L’accesso alla contraccezione in Italia è diverso regione per regione

L’Italia è ancora indietro nell’accesso e nella diffusione della contraccezione: lo rivela l’ultimo Atlante europeo della contraccezione stilato da Aidos e dall’European parliamentary forum for sexual and reproductive rights (Epf), avuto in esclusiva da Internazionale. Su quarantacinque paesi europei presi in esame dallo studio l’Italia occupa il 26° posto nella classifica: molto lontana dal Regno Unito, dalla Francia e dalla Spagna e più vicina a paesi come la Turchia e l’Ucraina. L’arretratezza italiana in questo ambito è causata dalla mancanza d’informazioni istituzionali sulle tecniche contraccettive e dalla quasi totale assenza di politiche per il rimborso dei contraccettivi o per la loro distribuzione gratuita.

L’accesso è disomogeneo e cambia da regione a regione, perché dipende dai diversi piani adottati dai consigli regionali: si registra un divario tra regioni del nord (in cui c’è più accesso ai contraccettivi) e regioni del sud, con alcune eccezioni come la Puglia.

Un divario che coincide con lo stato di abbandono dei consultori familiari, strutture introdotte nel 1975 in cui si dovrebbe tutelare la salute riproduttiva delle donne e che invece negli ultimi anni sono stati “depotenziati, scarsamente finanziati e sotto organico, con forti differenze regionali”.

Il costo della contraccezione è alto

Secondo l’Istat, la maggioranza della popolazione tra i 18 e i 54 anni (circa il 62 per cento) usa dei metodi per pianificare o evitare una gravidanza. Eppure lo stesso istituto dichiara: “Nonostante un maggior ricorso a metodi moderni (soprattutto pillola e preservativo), non si può ancora affermare che in Italia sia stata compiuta in modo definitivo la rivoluzione contraccettiva, intesa come transizione verso una diffusione di metodi moderni ed efficaci”. Infatti il coito interrotto è il terzo metodo più usato per evitare una gravidanza (nel 20 per cento dei casi).

Tra le ragioni per cui il coito interrotto è una pratica ancora così diffusa c’è l’alto costo dei contraccettivi e la loro difficile reperibilità. Una confezione di profilattici può costare fino a 15 euro, mentre il diaframma costa circa quaranta euro, ma è ormai difficile da acquistare. Una spirale può arrivare a costare fino a quattrocento euro: esistono delle strutture che la forniscono gratuitamente, ma la maggior parte dei consultori non offre questo servizio. Anche la contraccezione ormonale ha un costo elevato e dal 2016 non è più rimborsabile dal sistema sanitario nazionale: l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha classificato la pillola ormonale in fascia C, quindi completamente a carico delle donne, anche nei casi in cui si assume per ragioni terapeutiche.

Inoltre c’è una grossa difficoltà per i più giovani a informarsi: i risultati emersi dallo Studio nazionale fertilità dimostrano che l’89 per cento dei ragazzi e l’84 per cento delle ragazze cerca su internet informazioni riguardanti la salute sessuale e riproduttiva; i consultori sono poco conosciuti, il 68 per cento dei ragazzi e il 76 per cento delle ragazze non si è mai rivolto a queste strutture, pubbliche o private. La partecipazione a corsi o incontri sul tema della sessualità al sud è pari al 33 per cento, decisamente inferiore a quella nel nord (78 per cento). Il 94 per cento di ragazzi e ragazze ritiene che dovrebbe essere la scuola a garantire l’informazione sui temi della sessualità e della riproduzione. Rispetto ai metodi contraccettivi, la maggior parte usa il preservativo, un quarto di loro il coito interrotto, mentre il 10 per cento non usa alcun metodo.