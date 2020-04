Australia

Il 7 aprile l’alta corte ha annullato la condanna del cardinale George Pell per stupro e aggressione sessuale nei confronti di due bambini del coro, nel 1996 e nel 1997. Pell, 78 anni, è stato assolto per insufficienza di prove e subito scarcerato. Ex prefetto della segreteria per l’economia della Santa Sede, Pell era stato condannato a sei anni di prigione nel marzo del 2019 e la pena era stata confermata in appello.

Stati Uniti

Il 6 aprile il presidente Donald Trump ha inserito un gruppo suprematista bianco russo, il Movimento imperiale russo, nella lista nera delle organizzazioni terroristiche internazionali. È la prima volta che un gruppo suprematista finisce nella lista nera di Washington. Trump è stato spesso accusato di avere un atteggiamento ambiguo nei confronti della minaccia suprematista negli Stati Uniti.

Slovacchia

L’ex militare Miroslav Marček, esecutore materiale dell’omicidio del giornalista d’inchiesta Ján Kuciak, è stato condannato il 6 aprile a 23 anni di prigione, pena ridotta perché ha collaborato con la giustizia. Kuciak era stato assassinato il 21 febbraio 2018 insieme alla fidanzata Martina Kušnírová. L’uomo d’affari Marian Kocner è accusato di essere il mandante dell’omicidio, che aveva portato ad alcune manifestazioni di protesta e alle dimissioni del primo ministro socialdemocratico Robert Fico.

Argentina

Il 6 aprile il governo del presidente Alberto Fernández ha rinviato al 2021 il pagamento di 9,8 miliardi di dollari di debito pubblico a causa delle difficoltà economiche del paese, aggravate dall’emergenza coronavirus. Ora il paese dovrà rimborsare entro la fine del 2020 solo 3,5 miliardi di dollari. Il 10 marzo il governo argentino aveva concordato con il Fondo monetario internazionale una ristrutturazione di 68,8 miliardi di dollari di debito.

Mali

Venticinque soldati sono morti il 6 aprile in un attacco nella regione di Gao, nel nord del paese, attribuito a un gruppo jihadista legato ad Al Qaeda. Dieci assalitori sarebbero rimasti uccisi. Negli ultimi mesi gli attacchi jihadisti hanno causato la morte di centinaia di soldati.

Algeria

Il 6 aprile Abdelouahab Fersaoui, presidente di un’associazione civica attiva nel movimento antiregime Hirak, è stato condannato a un anno di prigione per “attentato all’integrità del territorio nazionale”. Fersaoui aveva criticato la repressione delle manifestazioni di protesta.

Niger

Il missionario italiano Pierluigi Maccalli, rapito nel sudovest del Niger nel settembre del 2018, è apparso per la prima volta in un video insieme a un altro italiano, Nicola Ciacco. La notizia è stata data dal giornale locale Aïr Info. I due uomini sarebbero prigionieri di un gruppo jihadista.

Vanuatu

Il 7 aprile il ciclone Harold ha raggiunto l’isola di Espiritu Santo, la più grande dell’arcipelago, devastando la città di Luganville. Gli abitanti sarebbero riusciti a mettersi in salvo prima dell’arrivo del ciclone, che in precedenza aveva causato la morte di 27 persone alle Isole Salomone.