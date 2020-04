Il covid-19 è arrivato in un momento già complicato per il settore dell’intrattenimento, che con un investimento colossale da 650 miliardi di dollari si stava già rifacendo il trucco per l’età dello streaming. I debiti contratti dai grandi gruppi come At&t, Comcast, Disney e ViacomCbs – che nel complesso sono esposti per più di 350 miliardi di dollari – appaiono meno sostenibili ora che i loro ricavi sono crollati. Perfino Netflix, la cui offerta completamente in streaming è meno vulnerabile alla quarantena, non è immune dalla crisi. La pandemia lascerà di certo le sue cicatrici, e potrebbe pure fare qualche vittima illustre.

Le autostrade deserte di Los Angeles fanno pensare a un film catastrofico. Per molti pezzi grossi di Hollywood la situazione non è poi molto diversa. Con una persona su tre in tutto il mondo alle prese con le misure di distanziamento sociale, gli incassi al botteghino del 2020 sono precipitati. La tv si prepara ai tagli alle spese pubblicitarie degli inserzionisti, che devono risparmiare a tutti i costi. Le riprese delle produzioni rimandate al 2021 sono state interrotte, facendo presagire un sequel altrettanto cupo per l’anno prossimo.

Direttamente sul piccolo schermo Onward. Oltre la magia prodotto dalla Pixar per la Disney, uscito nelle sale il 6 marzo, ha incassato un quinto dei 500 milioni di dollari attesi dai botteghini in tutto il mondo. Parecchie anteprime sono state spostate parzialmente o interamente online. La Universal, che appartiene alla Nbc, del gruppo Comcast, ha proposto direttamente in streaming (anche in Italia) Trolls world tour il 10 aprile, lo stesso giorno in cui il film debutta nei pochi cinema ancora aperti. Paramount Pictures (parte di ViacomCbs) ha venduto a Netflix la commedia The lovebirds, originariamente pensata per uscire in sala.

Anche il piccolo schermo ha i suoi problemi. La società di ricerca Nielsen ha mostrato che quando le persone sono costrette a stare in casa, come durante l’emergenza per l’uragano Harvey, il tempo trascorso davanti alla tv aumenta fino al 60 per cento. In alcune parti d’Italia le misure di distanziamento sociale hanno fatto impennare gli indici di ascolto televisivi, come registrato da Auditel. Eppure perfino questi dati non sono necessariamente d’aiuto per le reti tv, dato che cominciano a fare i conti con una carenza di contenuti. Itv, la più grande emittente commerciale britannica, ha interrotto le riprese della soap Coronation street e ora trasmette solo tre episodi alla settimana invece dei soliti sei. I network statunitensi, temendo uno sciopero degli autori, avevano pensato per tempo all’inventario, ma i programmi potrebbero bastare solo fino all’estate.

Braccio di ferro e boccate d’ossigeno

Anche se il pubblico dovesse accontentarsi delle repliche, le riserve finanziarie delle tv saranno sotto pressione. Dato che acquisti e ricavi sono in calo, gli inserzionisti cominciano a tirarsi indietro. E alcune grandi occasioni di fare pubblicità sono state rinviate (Olimpiadi) o cancellate (Wimbledon).

La sospensione dello sport dal vivo ha privato gli operatori di pay-tv come Disney, che possiede Espn, e Sky, un gigante europeo di Comcast, della loro ultima grande attrazione rimasta. Alcune aziende, come appunto Sky, hanno consentito ai clienti di sospendere gli abbonamenti ai canali sportivi o hanno offerto in sostituzione l’accesso ad altre programmazioni a pagamento. Espn sta trasmettendo repliche di partite storiche, oltre a contenuti insoliti come il dodgeball e i tornei di braccio di ferro. Nessuna delle due tattiche, probabilmente, riuscirà ad arrestare l’emorragia di abbonamenti alle pay-tv, che negli Stati Uniti sono passate dal 90 per cento delle famiglie del 2010 al 65 per cento di oggi.

Lo streaming sembra offrire una boccata d’ossigeno. Il valore delle azioni di Netflix, quest’anno in crescita del 15 per cento, è in netta controtendenza rispetto alla disfatta generale del settore. L’azienda dichiara di avere nuovi contenuti sufficienti ancora per alcuni mesi. Da quando sono cominciate le restrizioni per contrastare il coronavirus, gli abbonamenti sono aumentati sensibilmente per tutti i grandi operatori di streaming, stima Antenna, un’azienda di raccolta dati. Dal suo lancio europeo a marzo, la nuova piattaforma Disney + è stata scaricata più di cinque milioni di volte in pochi giorni. At&t e Comcast sperano in un successo simile per i loro rispettivi Hbo Max (video on demand a pagamento) e Peacock (streaming gratuito, sostenuto dalla pubblicità), che saranno lanciati entro la fine dell’anno.