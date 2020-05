Yemen

L’11 maggio almeno dieci persone sono morte nei combattimenti tra una milizia filogovernativa e i separatisti che controllano alcune aree nel sud del paese. Le violenze sono scoppiate quando la milizia Al Islah, alleata del governo, ha lanciato un’offensiva per riprendere il controllo della città di Zinjibar, capoluogo della provincia di Abyan. I separatisti hanno proclamato l’autonomia del sud il 26 aprile accusando il governo di non aver rispettato un accordo di pace.

Stati Uniti

Il 12 maggio la corte suprema si riunirà in videoconferenza per esaminare il rifiuto del presidente Donald Trump di consegnare la sua dichiarazione dei redditi al congresso e a un procuratore di New York, che ne avevano fatto richiesta. Trump giustifica il rifiuto basandosi su un’interpretazione ampia dell’immunità presidenziale. Tutti i suoi predecessori, a partire dagli anni settanta, hanno reso pubbliche le loro dichiarazioni dei redditi. La sentenza della corte è attesa entro la fine di giugno.

Argentina

L’11 maggio il governo ha prorogato al 22 la scadenza per un accordo con i creditori internazionali sulla ristrutturazione del debito, necessario per evitare il default. La settimana scorsa i principali gruppi di creditori avevano respinto il piano presentato ad aprile dal governo argentino, che prevede un taglio del 62 per cento sugli interessi (37,9 miliardi di dollari) e del 5,4 per cento sul capitale (3,6 miliardi di dollari), oltre a una moratoria sui pagamenti fino al 2023.

Francia

La procura di Parigi ha aperto l’11 maggio un’inchiesta sull’ex presidente Valéry Giscard d’Estaing, 94 anni, accusato di aggressione sessuale da una giornalista tedesca di 37 anni, Ann-Kathrin Stracke. La donna sostiene di essere stata molestata durante un’intervista per l’emittente pubblica tedesca Wdr nel dicembre 2018. Giscard d’Estaing è stato capo dello stato dal 1974 al 1981.

Lesotho

L’11 maggio tre dei quattro partiti della coalizione di governo hanno ritirato il loro sostegno al primo ministro Thomas Thabane, annunciando che un nuovo esecutivo s’insedierà entro due settimane. Thabane è stato incriminato per l’omicidio dell’ex moglie nel 2017. Il 22 maggio, alla ripresa della sessione parlamentare, re Letsie III dovrebbe nominare premier l’attuale ministro delle finanze Moeketsi Majoro.

Camerun

Il governatore della regione del Sudovest, Bernard Okalia Bilaï, ha annunciato l’11 maggio che un giovane sindaco è stato assassinato dai separatisti anglofoni in un’imboscata sulla strada tra Mamfe ed Eshobi. Ashu Priestley Ojong, anglofono di 35 anni, era stato eletto sindaco di Mamfe a febbraio in un voto boicottato dai separatisti.

Afghanistan

Il 12 maggio alcuni uomini armati hanno attaccato un ospedale supportato da Medici senza frontiere in un quartiere di Kabul abitato dalla minoranza sciita hazara. Le forze speciali afgane hanno subito raggiunto il luogo dell’attacco, che è ancora in corso. Nel 2017 il gruppo Stato islamico aveva attaccato un ospedale militare a Kabul, uccidendo decine di persone.