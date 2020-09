Pochi giorni prima delle elezioni del 2016, quando tutti cercavano di capire le origini del sostegno a Donald Trump, andai nei cantieri di Youngstown, in Ohio, insieme a Rocco DiGennaro, capo del sindacato edile Local 125. La maggior parte degli iscritti al sindacato – tutti maschi e quasi tutti bianchi – diceva che avrebbe votato per Trump, anche molti che in passato avevano sostenuto democratici. Volevo capire perché.

La spiegazione più ricorrente era l’odio per Hillary Clinton. Quasi tutti i lavoratori erano convinti che la candidata democratica fosse disonesta e corrotta. Allo stesso tempo, i giudizi su Trump erano meno definiti e precisi. Dicevano di apprezzarne il suo linguaggio “duro”, soprattutto sull’immigrazione, e il fatto che fosse un imprenditore. Molti pensavano che Trump avrebbe rimesso ordine a Washington e nell’economia, anche se in quel momento l’industria edile di Youngstown era già in grande crescita. Alla fine questi punti di forza permisero a Trump di ottenere una percentuale altissima di voti tra gli operai bianchi, e di conseguenza di conquistare la Casa Bianca. Ma all’epoca nessuno si aspettava che quegli elettori avrebbero stretto con Trump un’alleanza di ferro.

La devozione nei confronti dell’attuale presidente si è manifestata in tutta la sua evidenza di recente, quando sono tornato nei cantieri di Youngstown, anche stavolta in compagnia di DiGennaro. “Ti diranno le stesse cose di quattro anni fa, ma con ancora più convinzione”, mi ha detto il sindacalista prima di cominciare il giro. Non aveva torto. Le interviste ai lavoratori impegnati in un grande progetto immobiliare nell’università statale di Youngstown – appartenenti a cantieri e aziende diverse – fanno pensare che la situazione non sia cambiata. Il sostegno per Trump non è aumentato. Come nel 2016, anche quest’anno circa un terzo dei lavoratori dice di non aver nessun interesse per le elezioni. Ma tutti quelli che nel 2016 hanno votato per Trump – con qualche dubbio – ora lo sostengono con entusiasmo.

“Ha fatto un ottimo lavoro, ha ridato un lavoro a tutti. Sto con lui al 100 per cento”, dice Kyle, elettricista di trent’anni. “È vero, parla troppo, ma significa che è onesto”, aggiunge Jason, un idraulico che apprezza soprattutto l’impegno di Trump per ridurre il debito nazionale. “Per il nostro paese ha fatto più degli ultimi dieci presidenti messi insieme”, insiste un altro operaio, Jeff, mentre versa del cemento fresco. “Ha costretto la Cina – o forse è il Giappone? – a pagare miliardi di dollari ai nostri agricoltori. Ha risolto il problema dell’assistenza sanitaria, cosa che i democratici non sono mai riusciti a fare. Ha costruito il muro”.

Annullare il giudizio

L’unica voce critica nei confronti di Trump che ho ascoltato – fatta eccezione per quella di DiGennaro, un democratico moderato – è quella di Greg, il capo di Jeff. “Penso che Trump faccia male al paese, alla morale. È un cattivo esempio per i miei figli, voglio che se ne vada”, spiega. Poi confessa che sua moglie, che guarda la rete di destra Fox News, non è d’accordo con lui. “Penso che divorzieremo, e non sto scherzando”.

Da questa istantanea sembra evidente che Trump, più che dividere gli Stati Uniti, ha alimentato divergenze già esistenti. Anche se Joe Biden, il candidato del Partito democratico, è in vantaggio nei sondaggi, i repubblicani continuano a sostenere Trump senza esitazione, e il presidente conserva un livello di popolarità senza precedenti all’interno del suo partito: il 94 per cento delle persone che hanno votato per lui nel 2016 ha intenzione di farlo ancora quest’anno. Il vantaggio di Biden è dovuto soprattutto alla sua capacità di mobilitare contro il presidente gli elettori democratici e una parte di quelli indipendenti, non certo al fatto che Trump abbia perso voti.

La valutazione che gli operai fanno dell’operato del presidente è molto discutibile, visto che sotto la sua amministrazione il debito pubblico è arrivato alle stelle – anche prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria –, tante persone sono rimaste senza copertura sanitaria e il muro promesso da Trump è lontano dall’essere completato. Ma fa capire fino a che punto Trump controlli il partito. La fedeltà degli elettori di Trump non è particolarmente legata alle sue politiche. Gli analisti politici, sia di destra sia di sinistra, hanno scoperto da tempo che la maggior parte degli elettori è piuttosto flessibile rispetto alle proposte politiche. Molte persone scelgono un leader che rifletta i propri valori e adattano di conseguenza le proprie priorità politiche. In un contesto di grande polarizzazione come quello attuale, spesso si tende ad annullare anche il proprio giudizio critico.