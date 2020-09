Ancora indietro Dall’uscita del suo libro, Il mistero del capitale. Perché il capitalismo ha trionfato in occidente e ha fallito nel resto del mondo, le sue idee si sono diffuse. Indonesia, Thailandia e Vietnam hanno portato avanti imponenti progetti di attribuzione di titoli di proprietà, mappando e registrando milioni di porzioni di terreno. L’India vuole usare i droni per mappare i suoi villaggi. L’Etiopia ha registrato milioni di appezzamenti. Il Ruanda ha mappato e attribuito la proprietà di tutto il suo territorio, suddividendolo in appezzamenti da sette dollari l’uno, grazie a economici sistemi di fotografia aerea. Gli studi suggeriscono che l’attribuzione di proprietà ha rafforzato la produttività agricola, soprattutto in Asia e America Latina. L’obiettivo della Banca mondiale è che il 70 per cento delle persone possieda dei diritti di proprietà sicuri entro il 2030.

Hernando de Soto aveva stimato nel 2000 che il valore totale dei terreni, delle case, e di altri beni fissi posseduti in maniera informale si aggirava intorno alla strabiliante cifra di 9,3 trilioni di dollari (13,5 miliardi di dollari attuali). Questa cifra era di oltre venti volte superiore al totale degli investimenti esteri diretti verso i paesi in via di sviluppo nel precedente decennio.

Vent’anni fa un economista peruviano ha fatto un’osservazione dirompente. Gli abitanti dei paesi poveri non sono poveri come sembrano. Possiedono dei beni, e anche molti. Ma non possono dimostrare di possederli, e quindi non possono usarli come garanzia.

È tuttavia improbabile che questo accada. Nonostante tutti questi sforzi, solo il 30 per cento degli abitanti del mondo possiede oggi dei titoli di proprietà formali. Nell’Africa rurale subsahariana lo ha solo il 10 per cento. Appena il 22 per cento dei paesi, e solo il 4 per cento di quelli africani, ha mappato e registrato i terreni privati nelle capitali. L’Onu sostiene che con la distruzione di posti di lavoro determinata dal covid-19 c’è stata un’impennata globale di sfratti e demolizioni di case. Secondo un altro studio circa un miliardo di persone, quasi un adulto su cinque, teme di essere sfrattato entro cinque anni, spesso perché non possiede formalmente la terra su cui sorge la sua abitazione. Quasi la metà delle donne nell’Africa subsahariana teme che, in caso di divorzio o morte del marito, potrebbe perdere i suoi terreni o il tetto sotto il quale dorme.

Lentezze burocratiche

Come aveva avvertito De Soto, non è facile creare un sistema di diritti di proprietà sicuri. Attribuire semplicemente un titolo a chi detiene delle proprietà non basta. Un documento legale serve a poco se il suo proprietario non può facilmente farlo valere. Anche in Ruanda, cinque anni dopo che si era esaurita la spinta a dare a tutti dei certificati di proprietà, l’87 per cento delle vendite di appezzamenti di terreno rurale continuava ad avvenire in maniera informale. Altri paesi hanno assistito a simili fallimenti. Troppo spesso mancano le istituzioni necessarie a far valere i diritti di proprietà in maniera regolare, imparziale e trasparente.

In molti paesi queste transazioni sono dolorosamente lente. Per registrare una proprietà servono in media 108 giorni in Asia meridionale e 64 in America Latina, rispetto a 24 giorni nei paesi dell’Ocse. In India due terzi delle cause civili riguardano dispute fondiarie, che in media sono risolte in vent’anni. E la tecnologia non può aiutare più di tanto.

Altre leggi spesso minano i diritti di proprietà. In più di trenta paesi, figlie e vedove non hanno gli stessi diritti d’eredità dei terreni di cui godono figli e vedovi maschi. In decine di altri, per le donne è difficile possedere terreni a causa del diritto consuetudinario, non scritto ma applicato rigidamente in molti villaggi. Le leggi forestali e sulle estrazioni in certi casi scavalcano quelle fondiarie, come in Mozambico. In Etiopia la registrazione di milioni di appezzamenti di terreno, negli anni duemila, è stata in parte vanificata dalle limitazioni al loro uso come garanzia.

Leggi restrittive sulla pianificazione urbana peggiorano le cose. In Asia meridionale, dove 130 milioni di persone vivono negli slum (le baraccopoli), le disposizioni sui piani regolatori e l’accumulo di terreni da parte del governo rendono l’acquisto di proprietà formali più difficile e costoso. E laddove un titolo di proprietà non è sicuro, diminuiscono le possibilità di edificare sul terreno in questione. Le persone sono così spinte verso slum fatti di edifici bassi e lontani dal centro: l’espansione urbana che ne deriva fa sì che le città dell’Asia meridionale crescano in superficie due volte più velocemente di quanto crescano in popolazione. Nell’Africa anglofona alcune leggi di pianificazione urbana s’ispirano a leggi d’età coloniale, concepite per le spaziose periferie inglesi. A Dar es Salaam, in Tanzania, l’appezzamento di terreno minimo per costruire un’abitazione è di quattrocento metri quadri. Le abitazioni di uno slum sono grandi forse un quarantesimo di una tale superficie.