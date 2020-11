Etiopia

Il 26 novembre il primo ministro Abiy Ahmed ha ordinato all’esercito di procedere all’offensiva finale nella regione dissidente del Tigrai, alla scadenza di un ultimatum di 72 ore dato ai leader locali per arrendersi. L’obiettivo è assumere il controllo di Mekele, il capoluogo della regione. Il 24 novembre il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres aveva chiesto al governo di “fare il possibile per proteggere i civili”.

Stati Uniti

Il presidente Donald Trump ha accordato il 25 novembre la grazia a Michael Flynn, il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale coinvolto nel cosiddetto Russiagate, l’inchiesta sulle presunte interferenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016. Nel 2017 Flynn aveva ammesso di aver mentito all’Fbi sui suoi contatti con un diplomatico russo, ma nel maggio scorso il dipartimento della giustizia aveva lasciato cadere le accuse contro di lui.

Thailandia

Il 25 novembre migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione a Bangkok per chiedere a re Maha Vajiralongkorn di rinunciare al controllo del patrimonio della monarchia, che secondo alcune stime ammonta a decine di miliardi di dollari. Poche ore prima dodici leader del movimento per la democrazia erano stati incriminati per il reato di lesa maestà, che prevede pene fino a 15 anni di prigione. I manifestanti chiedono da mesi una riforma della monarchia e la revoca dell’attuale costituzione, che concede ampi poteri all’esercito.

Iran-Australia

Il 25 novembre il governo iraniano ha scarcerato la ricercatrice australiana Kylie Moore-Gilbert, condannata a dieci anni di prigione con l’accusa di essere una spia israeliana. In cambio sono stati scarcerati tre cittadini iraniani detenuti all’estero. Secondo il quotidiano Sydney Morning Herald, si tratta di Mohamad Khazaei, Masoud Sedaghat Zadeh e Saeed Moradi, detenuti in Thailandia dopo un attentato fallito contro dei diplomatici israeliani nel 2012.

Algeria

La corte d’appello di Khenchela, nel nordest del paese, ha condannato il 25 novembre l’attivista berbero Yacine Mebarki a un anno di prigione per “offesa all’islam”. In primo grado Mebarki, attivista del movimento per la democrazia Hirak, era stato condannato a dieci anni, ma in appello sono cadute le accuse di “profanazione del Corano” e di “incitamento all’ateismo”.

Regno Unito

Il 24 novembre la Scozia è diventata la prima nazione al mondo ad approvare una legge che rende gratuiti gli assorbenti igienici per tutte le donne. La legge approvata dal parlamento scozzese prevede la distribuzione degli assorbenti anche nelle scuole. La misura costerà 9,7 milioni di sterline all’anno (circa undici milioni di euro).