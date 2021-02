Nessuno è mai veramente pronto per un lockdown. Eppure quando lo scorso dicembre i Paesi Bassi hanno deciso di chiudere le scuole, l’Herman Wesselink college, un liceo in un ricco sobborgo di Amsterdam, era più pronto di tanti altri istituti. Circa metà degli studenti ha entrambi i genitori diplomati e praticamente tutti hanno una camera per loro in cui studiare. Da anni ormai la scuola fornisce agli alunni computer portatili, quindi durante il primo lockdown della scorsa primavera il passaggio alla didattica a distanza è avvenuto senza complicazioni. Secondo il dirigente scolastico, gli studenti hanno rispettato i ritmi previsti dal programma anche se le loro capacità di studio ne hanno risentito.

Il Mundus college, un istituto tecnico-professionale in un quartiere di Amsterdam meno agiato, ha avuto più difficoltà. Gli studenti sono per un terzo migranti o rifugiati di prima generazione. La formazione professionale a distanza è difficile. Le classi sono rimaste aperte con la capienza dimezzata in base all’eccezione prevista per gli studenti vulnerabili, ma seguire le regole di distanziamento fisico è impossibile in materie come infermieristica, sottolinea la dirigente scolastica Diana Brummelhuis: “Non si può insegnare a voce come si manovra una sedia a rotelle”. Secondo le sue stime, gli studenti del Mundus college stanno rimanendo indietro di circa un quarto del programma rispetto al solito.

Meno di prima

Contrasti simili si stanno verificando in tutta Europa. In un continente che si distingue per i suoi sistemi di welfare, la chiusura delle scuole minaccia di rafforzare le divisioni basate su istruzione, origine e classe sociale. Rispetto al resto del mondo, l’Europa non se l’è cavata male durante la pandemia. La maggior parte delle scuole ha riaperto in autunno, mentre in Sud America e in Asia meridionale sono rimaste chiuse. Ma la seconda ondata ha costretto molte scuole europee a chiudere di nuovo.

Questo è un danno per tutti gli studenti, ma a essere colpiti più duramente sono i più poveri e i più vulnerabili. Secondo il ministero dell’istruzione francese, il lockdown della scorsa primavera ha aumentato di vari punti il divario nei voti ottenuti agli esami tra le scuole normali e quelle in aree disagiate. In Germania con il primo lockdown le ore dedicate allo studio sono precipitate da 7,4 a 3,6 al giorno. Un’analisi dei risultati degli esami di fine anno condotta nei Paesi Bassi ha portato a una scoperta deprimente: durante la chiusura della scorsa primavera lo studente medio non ha appreso assolutamente nulla. Per i ragazzi con genitori poco istruiti è andata ancora peggio e dopo i primi due mesi di didattica a distanza si sono ritrovati a sapere meno di prima.