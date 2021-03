Qualunque sia la vera causa, la morte di John Magufuli, presidente della Tanzania, non sarà inserita nelle statistiche nazionali sul covid-19. Questo non dipende dai risultati dei tamponi a cui potrebbe essere stato sottoposto nei quasi venti giorni trascorsi dal 27 febbraio, quando è stato visto in pubblico per l’ultima volta. Il motivo è che fino alla morte Magufuli ha negato l’esistenza nel suo paese della malattia che ha colpito duramente la popolazione e perfino il governo. Molti sono convinti che abbia causato anche la sua morte. Il decesso di Magufuli, 61 anni, per “problemi cardiaci” è stato annunciato il 17 marzo.

Ufficialmente la Tanzania, con una popolazione di quasi sessanta milioni di persone, ha avuto solo 509 casi di covid-19 e di cui 21 letali. O, quantomeno, era così undici mesi fa, quando le autorità hanno smesso di pubblicare i dati. Magufuli aveva dichiarato che non si fidava delle statistiche, e trovava sospetto che al laboratorio nazionale dove si effettuavano i test sul covid-19 i risultati erano sempre “positivi, positivi, positivi”.

Invece di incoraggiare i tanzaniani a indossare le mascherine e a rispettare le distanze, Magufuli sosteneva che Dio aveva liberato la Tanzania dal virus. Quando i paesi vicini hanno cominciato a somministrare i vaccini, lui ha ordinato di non farlo perché dubitava della loro efficacia.

Imperturbabile

Niente sembrava turbarlo, neanche il bilancio dei morti sempre più alto: preti e suore cattoliche, un ex governatore della banca centrale e il vicepresidente di Zanzibar, l’arcipelago semiautonomo. A febbraio Magufuli ha ordinato al convalescente ministro delle finanze Philip Mpango di lasciare il letto d’ospedale per partecipare a una conferenza stampa. Tra i respiri affannosi Mpango ha dichiarato di essere in ottima salute. Alcuni giorni dopo Magufuli è scomparso dalla scena pubblica. I leader dell’opposizione hanno detto che era stato trasferito in segreto in Kenya per ricevere cure mediche. Ora a sostituirlo sarà la vicepresidente Samia Suluhu Hassan, di Zanzibar.

Magufuli sarà probabilmente ricordato per il suo negazionismo del covid-19, ma la storia lo giudicherà severamente anche per i danni inflitti all’acerba democrazia tanzaniana.