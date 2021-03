In epoca coloniale la metà orientale del Bengala era una delle aree più povere dell’India britannica. Dopo l’indipendenza dal Regno Unito e la partizione del 1947 divenne il Pakistan Orientale, una delle zone più povere del paese. E dopo essersi dichiarato indipendente nel 1971, il Bangladesh divenne ancora più povero, poiché il Pakistan combatté una terribile guerra per non perderlo, distruggendo una buona parte delle sue scarse risorse e uccidendo molti dei suoi migliori e più brillanti cittadini.

Pochi avrebbero potuto prevedere il corso che hanno preso gli eventi. Sono passati cinquant’anni da quando il primo presidente del Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, dichiarò l’indipendenza il 26 marzo 1971. Da allora il reddito per abitante del paese ha superato quello del Pakistan e si sta avvicinando a quello dell’India. Prima della pandemia la crescita economica era stata superiore al 7 per cento per quattro anni consecutivi, superando non solo Pakistan e India, ma perfino la Cina. I bangladesi non sono solo molto più ricchi, ma anche più sani e con una migliore istruzione. Circa il 98 per cento dei bambini bangladesi finisce la scuola elementare, rispetto a meno di un terzo negli anni ottanta. L’alfabetizzazione è cresciuta molto. La mortalità infantile è crollata. Praticamente tutti i cittadini hanno un gabinetto. In tutti questi aspetti, il Bangladesh se la passa meglio sia del Pakistan sia dell’India.

Programmi per le donne

Per quanto devastante sia stata, la guerra d’indipendenza ha indirizzato in un certo senso il Bangladesh sulla strada del successo. Molti emigrati sono rimpatriati per aiutare la ripresa del loro nuovo paese. Zafarullah Chowdhury, che aveva lasciato l’università nel Regno Unito, ha creato un’organizzazione benefica che ha contribuito a distribuire farmaci generici e contraccettivi. Fazle Hasan Abed ha venduto il suo appartamento a Londra per tornare in patria, dove ha fondato un’altra organizzazione senza fini di lucro, Brac, che insegna alle madri come reidratare i bambini colpiti da diarrea, trasformando una malattia mortale in una semplice seccatura.

Il governo, in grande difficoltà, fu solo felice di permettere a ong e associazioni caritatevoli di svolgere queste attività. Negli anni ottanta, in uno sforzo per vaccinare i bambini contro malattie come la poliomielite, il paese fu diviso a metà: il governo si occupò di una parte, Brac dell’altra. Alla fine del decennio il tasso d’immunizzazione era salito dal 2 all’80 per cento.