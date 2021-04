Stati Uniti

Il 12 aprile per la seconda sera consecutiva centinaia di persone hanno partecipato a una protesta davanti al quartier generale della polizia a Brooklyn Center, alla periferia nord di Minneapolis, dopo che un afroamericano di 20 anni, Daunte Wright, è stato ucciso durante un controllo stradale. Wright è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco mentre cercava di risalire in auto per sfuggire all’arresto. Il capo della polizia locale Tim Gannon ha affermato che Wright sarebbe stato ucciso per errore da un’agente, Kim Potter, che ha sparato un colpo pensando d’impugnare una pistola elettrica. Un video sembra confermare la versione di Gannon.

Perù

Il maestro elementare Pedro Castillo, candidato della sinistra radicale, è in testa nel primo turno delle elezioni presidenziali dell’11 aprile. Con il 90 per cento delle schede scrutinate, Castillo ha ottenuto il 18,83 per cento dei voti, contro il 13,21 per cento di Keiko Fujimori, figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), l’11,97 per cento dell’economista liberale Hernando de Soto e l’11,90 per cento dell’imprenditore di estrema destra Rafael López Aliaga. Al secondo turno, previsto il 6 giugno, dovrebbero sfidarsi Castillo e Fujimori, che è sotto inchiesta per corruzione.

Giappone

Il 13 aprile il governo ha approvato un piano che prevede il rilascio in mare di più di un milione di tonnellate di acqua contaminata proveniente dalla centrale nucleare di Fukushima, nonostante l’opposizione dei pescatori locali, della Cina e della Corea del Sud. Prima di essere riversata in mare l’acqua sarà trattata e diluita per ridurre la radioattività. Il procedimento è complesso e dovrebbe durare molti anni.

Germania

Il 12 aprile i dirigenti dell’Unione cristianodemocratica (Cdu) hanno approvato la candidatura di Armin Laschet, leader del partito e presidente del Nord Reno-Westfalia, alla successione della cancelliera Angela Merkel nelle elezioni legislative del 26 settembre. Markus Söder, leader dell’Unione cristianosociale (Csu) e presidente della Baviera, ha però rifiutato di ritirare la sua candidatura alla guida dell’alleanza conservatrice Cdu-Csu. Secondo i sondaggi, Söder è molto più popolare di Laschet.

Siria

L’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) ha annunciato il 12 aprile che molto probabilmente l’aviazione siriana ha usato una bomba al cloro durante un raid a Saraqeb, nella provincia nordoccidentale di Idlib, il 4 febbraio 2018. Dopo l’attacco dodici persone erano state ricoverate con sintomi d’intossicazione da cloro.

Gibuti

Trentaquattro migranti sono morti nel naufragio della loro imbarcazione nello stretto di Bab el Mandeb, al largo di Gibuti. L’ha annunciato il 12 aprile l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). I migranti si erano imbarcati nello Yemen ed erano diretti nel paese africano.