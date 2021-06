Il 24 gennaio 2020 tre nuclei familiari, per un totale di 21 persone, hanno pranzato in un ristorante di Guangzhou alla vigilia del capodanno cinese. Nella sala erano stati aggiunti diversi posti a sedere per accogliere un numero di avventori superiore alla norma. Le tre famiglie erano posizionate in tavoli molto vicini lungo una parete di una sala senza finestre. La famiglia più numerosa – dieci persone arrivate la sera prima da Wuhan – si è accomodata intorno al tavolo centrale. Poche ore dopo, una dei commensali (in giallo nello schema) si è sentito male, manifestando febbre e tosse. In ospedale gli è stato diagnosticato il covid-19. Nell’arco di due settimane è arrivata la conferma del contagio di dieci persone (nello schema sono segnate con un cerchio rosso) su ventuno.

Già all’epoca i medici sapevano che non tutti i droplet respiratori precipitano rapidamente al suolo. Quelli più piccoli di cinque micron possono diventare aerosol, fluttuando per ore e spostandosi per distanze di gran lunga maggiori rispetto ai droplet, o semplicemente accumulandosi nell’aria all’interno di uno spazio chiuso. Chiunque inali questi aerosol rischia di infettarsi. Ma finora tutto questo non era ritenuto importante perché era diffusa la convinzione che gli aerosol fossero rilevanti soltanto negli ambienti ospedalieri dove i pazienti sono collegati a un respiratore all’interno di un’unità di terapia intensiva. L’intubazione crea effettivamente aerosol, perché il tubo è inserito nella trachea del paziente. Tuttavia si pensava che il rischio non superasse le mura degli ospedali. Per questo motivo l’Oms ha sminuito la minaccia rappresentata dagli aerosol, pubblicando alla fine di marzo del 2020 un messaggio su Facebook e Twitter in cui invitava la popolazione a non preoccuparsi. “FATTO: il #COVID19 NON è trasportato dall’aria”, si leggeva nel messaggio, e qualsiasi tesi diversa veniva bollata come “disinformazione”:

Consigli sbagliati È trascorso molto tempo prima che gli esperti di salute pubblica ammettessero che il covid-19 si diffonde principalmente nell’aria. Il distanziamento fisico e l’uso delle mascherine sono stati consigliati con l’obiettivo di ostacolare la trasmissione diretta a corto raggio attraverso i droplet, il muco o la saliva degli individui infetti. La convinzione era che il principale rischio di contagio indiretto non fossero i droplet trasportati per lunghe distanze dalle correnti d’aria ma la loro presenza sulle superfici, su cui il virus può sopravvivere per ore se non giorni. Chiunque toccasse una superficie infetta poteva portare il virus nella bocca, nel naso o negli occhi attraverso le dita. Tutto questo avrebbe senso se il sars-cov-2 si diffondesse come fa l’influenza, ovvero l’ipotesi corrente nel marzo 2020, quando l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dichiarò l’inizio della pandemia di covid-19. Da questa tesi derivava il consiglio a disinfettare le superfici e lavarsi spesso le mani.

Affrontando l’enigma degli eventi superdiffusori, i ricercatori hanno dovuto rivedere le proprie conoscenze in merito alla trasmissione del sars-cov-2. La maggior parte di questi eventi si è verificata al chiuso, con la presenza di grandi gruppi in spazi scarsamente ventilati. Questo lascia pensare che il sars-cov-2 si sposti agevolmente nell’aria e contraddice la convinzione iniziale secondo cui i rischi principali sarebbero stati rappresentati dagli incontri ravvicinati e dalle superfici contaminate.

Il focolaio del ristorante di Guangzhou è stato il primo evento “superdiffusore” registrato durante il corso della pandemia. Secondo una definizione generica, la superdiffusione si verifica quando una singola persona ne infetta molte altre in un breve lasso di tempo. Fino a oggi sono stati registrati più di duemila casi di questo tipo, in luoghi estremamente vari, dai mattatoi alle megachiese, dai centri benessere ai locali notturni. Molti scienziati sostengono che questi eventi siano il mezzo di diffusione principale del covid-19.

Le famiglie coinvolte non si erano mai incontrate tra loro, e le immagini video mostrano che non sono mai venute a contatto durante il pranzo. Un’analisi iniziale del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive di Guangzhou ha ipotizzato che il virus si fosse diffuso attraverso i droplet respiratori. Tuttavia la tradizione medica ritiene che i droplet – definiti come particelle con un diametro compreso tra i 5 e i 10 micrometri, cioè millesimi di millimetro, espulse attraverso la respirazione – non possano viaggiare per più di un paio di metri dopo l’esalazione, mentre alcune delle persone contagiate durante il pranzo erano posizionate a distanza indiscutibilmente maggiore rispetto al paziente zero.

Eppure i ricercatori al di fuori dell’ambito medico, soprattutto quelli che studiano la fisica delle particelle nell’aria, erano convinti che gli indizi puntassero in un’altra direzione. Il focolaio del ristorante di Guangzhou è stato un campanello d’allarme. Più o meno nello stesso periodo, a 1.300 chilometri di distanza, a Ningbo, 23 dei 68 passeggeri di un autobus dotato di un sistema di riciclo dell’aria sono stati infettati durante un tragitto di un’ora e mezza. Il peggior evento superdiffusore nella fase iniziale della pandemia si è verificato negli Stati Uniti, in occasione delle prove di un coro a Skagit Valley, nello stato di Washington, nel marzo del 2020. Delle 61 persone presenti durante una sessione di due ore e mezza, 53 sono state infettate. In tutti i casi citati le ricerche hanno dimostrato che gli infetti non erano necessariamente i più vicini al paziente zero, come ci si aspetterebbe se la trasmissione fosse avvenuta attraverso i droplet o le superfici di contatto.

Niente di tutto questo ha sorpreso Lidia Morawska, fisica della Queensland University of Technology di Brisbane, in Australia. Morawska ha dedicato gran parte della sua carriera allo studio dell’inquinamento causato dai particolati (come lo smog e la polvere) e dell’impatto dell’inquinamento sulla qualità dell’aria. Dopo i primi focolai di sars, nel 2003, Morawska ha avviato alcuni esperimenti per analizzare il modo in cui le particelle respiratorie vengono generate nella gola e poi trasportate nell’aria.

Morawska ha dimostrato che la convinzione corrente della comunità medica è sbagliata. Dato che il respiro esalato è una nube di aria umida, calda e turbolenta, un droplet di cinque micron rilasciato a un metro e cinquanta di altezza (la distanza media tra il terreno e la bocca e il naso di una persona) può facilmente essere trasportato per una decina di metri prima di depositarsi. Inoltre la generazione di particelle respiratorie non è limitata agli ambienti ospedalieri. Le gocce di liquido di ogni dimensione – comprese quelle definite come aerosol – vengono continuamente espulse quando le persone respirano, parlano, starnutiscono o cantano.

Nel luglio del 2020 Morawska voleva portare il suo lavoro all’attenzione delle istituzioni responsabili per la salute pubblica, e così ha riunito un gruppo di 36 esperti di aerosol e qualità dell’aria. Il gruppo ha scritto una lettera aperta in cui ha presentato le prove della possibile trasmissione attraverso gocce di liquido di dimensioni ridotte e ha invitato l’Oms a cambiare orientamento sulla trasmissione aerea. “Chiediamo alla comunità medica e alle organizzazioni nazionali e internazionali di riconoscere il potenziale di una diffusione aerea del covid-19”, si legge nella lettera pubblicata da Clinical Infectious Diseases. “Esiste un potenziale significativo di esposizione al virus attraverso l’inalazione di microscopici droplet respiratori (microdroplet) a distanza breve e media (fino a diversi metri). Caldeggiamo l’adozione di misure preventive per mitigare questa trasmissione aerea”. La lettera è stata firmata da più di duecento altri ricercatori provenienti da 32 paesi. Uno dei firmatari è Jose-Luis Jimenez, chimico atmosferico dell’università di Chicago a Boulder. Jimenez ritiene che la confusione negli ambienti medici sull’importanza della trasmissione aerea del sars-cov-2 possa risalire ai manuali di medicina che contengono ancora descrizioni datate della produzione e del movimento delle particelle respiratorie.