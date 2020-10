Recentemente ho fatto il test per il covid-19 al drive-through (un’area dove si può fare il test restando in auto) allestito dall’università del North Carolina. Tutto era ben organizzato ed efficiente: ho passato 15 secondi di disagio durante il prelievo, e poi sono stata rispedita a casa con due pagine di istruzioni su cosa fare in caso di esito positivo e sulle precauzioni che deve prendere chi vive con un malato di covid o lo assiste. Si spiegava in modo approfondito come prevenire la trasmissione attraverso le superfici, e c’erano molti dettagli sul bucato, sui disinfettanti, sulle dosi esatte per preparare una soluzione disinfettante e su come usarla per igienizzare.

Nonostante l’abbondanza di particolari, però, ho trovato una sola frase sulla “buona ventilazione”. Una frase che rischiava di fare più danno che bene. Suggeriva infatti di assicurarsi “un buon flusso d’aria, come quello proveniente da un condizionatore o da una finestra aperta, tempo permettendo”. Ma si sa che, in certi casi, l’aria condizionata non aiuta affatto. Jose-Luiz Jimenez, un professore dell’università del Colorado che si occupa proprio di qualità dell’aria, mi ha detto che certi condizionatori possono aumentare le probabilità di diffondere l’infezione nelle case. Inoltre, quel “tempo permettendo” suonava come una specie di ripensamento che rendeva il consiglio quasi irrilevante.

Mentre aspettavo il risultato del test, sono andata a guardarmi le ultime email ricevute da aziende che cercavano di rassicurare i clienti sulle loro precauzioni sanitarie. Per esempio, una grande linea aerea statunitense mi informava che sanificava diligentemente e più volte al giorno le superfici interne dei suoi aerei e dei terminal, ma non aggiungeva nulla sull’efficacia della circolazione dell’aria e del filtraggio nelle cabine degli aeromobili (peraltro molto alta).

Un’azienda locale che opera in uno spazio chiuso e un po’ angusto mi comunicava che tutti si tenevano “puliti e sani”, illustrando il messaggio con flaconi di gel igienizzante per le mani, ma non una parola sulla ventilazione. Tenevano le finestre aperte? Usavano filtri potenziati nei sistemi hvac (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria)? Oppure dei filtri hepa (ad alta efficienza) portatili? È sconcertante che in tema di igiene continuiamo a richiamare l’attenzione sulle pulizie incessanti ma non facciamo caso all’aria che respiriamo anche se la sua importanza è sempre più evidente. Perché, a sei mesi dallo scoppio di una pandemia respiratoria, continuiamo a ricevere indicazioni così scarse su una variabile importantissima come l’aria che respiriamo?

Il dibattito è aperto

Il Sars-cov-2 si riproduce nella porzione superiore e inferiore del nostro apparato respiratorio; una persona infetta lo mette in circolazione quando respira, parla, canta, tossisce o starnutisce. Capire come viaggia un agente patogeno e quali distanze può percorrere, a quali condizioni, e come fa a contagiare – insomma capire come si trasmette – non è un fatto secondario, perché ci consente di capire qual è il modo efficace di contrastarlo. Per quanto riguarda il covid-19, la discussione più importante è forse sulla percentuale e le dimensioni dei droplet (le goccioline emesse con il respiro e la saliva) delle persone infette, su quanto siano contagiosi e in che modo si spostino. Non sorprende che il dibattito sulle modalità di trasmissione del virus sia tutt’altro che concluso: siamo di fronte a un agente patogeno nuovo. Angela -Rasmussen, una virologa della Columbia university, mi ha spiegato che ci sono voluti secoli per capire il modo in cui si trasmettevano patogeni come la peste, il vaiolo e la febbre gialla, e il loro funzionamento. Del resto, gli scienziati hanno ancora opinioni diverse sulla trasmissione di virus comunissimi, come quello dell’influenza.

La dimensione delle particelle contagiose è importante, perché determina il loro modo di viaggiare. Sono abbastanza grandi da essere rapidamente attirate verso il basso dalla forza di gravità, oppure sono tanto piccole da restare in sospensione nell’aria? Fin dallo scoppio della pandemia l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sostiene che la modalità primaria di trasmissione del virus Sars-cov-2 sono i droplet. Si chiamano droplet le particelle con un diametro compreso tra i 5 e i 10 micrometri (millesimi di millimetro), e, secondo l’Oms, una volta espulse dalla bocca o dal naso di una persona infetta cadono a terra a distanza ravvicinata. Per l’Oms questa distanza è intorno al metro (negli Stati Uniti i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, Cdc, che concordano sul fatto che i droplet siano la modalità primaria di trasmissione, fissano questa distanza intorno ai due metri). Se così fosse dovremmo stare attenti principalmente a non trovarci alla portata di queste particelle, e in particolare impedire che ci cadano su bocca, naso e occhi non protetti: da qui le regole del distanziamento sociale. Inoltre, per restare in sicurezza basterebbe rispettare questa distanza dalla persona infetta, per esempio mettendosi all’estremità opposta quando siamo nella stessa stanza. Rimane, ovviamente, il rischio che siano le nostre mani a raccogliere le goccioline dalle superfici e a portarle al viso: per questo è essenziale lavarcele spesso.

Ma appunto la comunità scientifica non concorda sulle dimensioni e il comportamento di queste particelle, e la soluzione di questo dibattito cambierà tante raccomandazioni in materia di prevenzione. Molti scienziati, infatti, ritengono che il virus sia espulso dalla bocca anche in particelle più piccole, di dimensioni talmente ridotte da restare sospese in aria, fluttuando in balia delle correnti e accumulandosi negli spazi chiusi. Secondo Don Milton, medico e docente di salute ambientale dell’università del Maryland, i droplet più grandi sono paragonabili alle gocce “emesse dallo spruzzatore di un comune prodotto per pulire i vetri”, e le particelle più piccole che fluttuano in aria, dette anche aerosol, “alla nebbiolina prodotta da un umidificatore a ultrasuoni”. Per evitare i primi basta fare un passo indietro; ma per evitare di inalare le seconde il distanziamento da solo non basterebbe.

La discussione si è fatta talmente accesa che all’inizio di luglio centinaia di scienziati di tutto il mondo hanno firmato una lettera aperta in cui chiedono all’Oms di riconoscere che anche queste particelle più piccole possono trasmettere il virus e di aggiornare di conseguenza le sue linee guida. Alcuni esperti che ho consultato insistono su questo punto con l’Oms da marzo, e mi hanno detto che la lettera aperta è nata proprio dalla frustrazione per l’assenza di qualsiasi progresso.

Tra i firmatari ci sono alcuni esperti che studiano gli aerosol, come Linsey Marr, del Virginia tech, e il già citato dottor Jimenez. I due, mi hanno precisato, concordano con l’idea che la modalità più rischiosa di trasmissione sia quella a distanza ravvicinata, come si legge nelle linee guida dell’Oms e dei Cdc. Però, affermano, questo non implica che la modalità di trasmissione prevalente siano le traiettorie balistiche o i droplet respiratori più grandi: in parte la trasmissione attraverso il contatto ravvicinato potrebbe essere dovuta agli aerosol. Inoltre molti esperti ritengono che anche particelle più grandi di quelle definite “droplet respiratori” dall’Oms possano restare sospese nell’aria per un po’. In risposta a queste obiezioni, l’Oms ha pubblicato il 9 luglio una nota scientifica in cui riconosce la possibilità della trasmissione aerea ma trae comunque la conclusione che il Covid-19 sia “trasmesso prevalentemente” da una persona all’altra per mezzo dei droplet e del contatto fisico, e che la questione vada “ulteriormente studiata”.

Questione di terminologia

Uno dei problemi è che gli esperti coinvolti – tra i quali ci sono specialisti in malattie infettive, epidemiologi, ingegneri ambientali e studiosi degli aerosol – non sono d’accordo neppure sulla terminologia. Le particelle che emettiamo dalla bocca infatti si possono chiamare droplet, microdroplet, nuclei di droplet (cioè particelle grandi che poi si riducono per effetto dell’evaporazione), oppure aerosol. Tra particelle più grandi e più piccole e tra drop-let e aerosol non c’è una distinzione netta: formano un continuum con caratteristiche aerodinamiche complesse che dipendono dall’ambiente. Peggio ancora: a volte la stessa parola, poniamo “aerosol”, assume un significato diverso a seconda del campo di studio. Proprio questa confusione ha spinto Milton a scrivere un articolo in cui chiarisce la terminologia usata nei vari campi di studio.

Quanto a me, in questo articolo ho deciso di chiamare droplet le particelle che una volta spruzzate fuori dalla bocca cadono subito a terra, e aerosol quelle che possono fluttuare in aria, indipendentemente dalle dimensioni. Questo perché il punto decisivo è se riescono a galleggiare nell’aria e a essere spostate, mentre resta ancora da definire qual è la dimensione-limite per distinguere i due tipi.

Del resto questo dibattito ha una storia lunga: dalla metà dell’ottocento al novecento inoltrato, gli esperti di malattie infettive dovettero combattere una battaglia contro le teorie dei miasmi, secondo cui all’origine delle malattie non c’erano i germi bensì la sporcizia e gli odori sgradevoli, e la vinsero con grande fatica. In uno studio spartiacque, pubblicato nel 1910, Charles Chapin, pioniere della sanità pubblica, distingueva le malattie tra quelle portate dallo spray (i droplet dell’Oms, che al massimo viaggiano per un paio di metri) e quelle portate dal pulviscolo, cioè diffuse dagli aerosol, o a trasmissione aerea. La conclusione di Chapin era che la maggior parte degli agenti patogeni o erano portati dallo spray oppure si diffondevano tramite il contatto. La sua paura era che fare troppo affidamento sulle teorie della trasmissione aerea avrebbe spaventato inutilmente le persone o le avrebbe spinte a trascurare la necessità di lavarsi le mani. Oggi, a più di un secolo di distanza, sentiamo ancora l’eco di quei timori.