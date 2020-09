L’obbligo di indossare le mascherine è sempre più diffuso con il rientro dalle vacanze estive. Un terzo dei comuni francesi le ha già imposte in strada, e il loro uso si è ormai affermato come “regola di base” negli spazi chiusi e condivisi , come ha ricordato il 30 agosto la ministra del lavoro Elisabeth Borne. Ma perché l’uso sia efficace, bisogna seguire alcune regole. Non andrebbe portata abbassata sotto il naso per respirare, tirata giù fin sotto il mento per farsi capire o addirittura infilata al braccio in attesa di essere indossata. La mascherina è costantemente aggiustata, piegata, ficcata in tasca. Eppure la posta in gioco è altissima. “L’obiettivo è la protezione individuale e collettiva”, spiega Myriam Bouslama, esperta di rischi biologici dell’Istituto nazionale di ricerca e sicurezza (Inrs)

Esistono diversi tipi di mascherine, ognuna legata a un uso diverso. Innanzitutto abbiamo le famose FFP2 e FFP3, riservate soprattutto agli operatori sanitari, capaci di filtrare tra il 94 per cento e il 99 per cento degli aerosol, le goccioline sospese in aria. Poi ci sono le FFP1, per i professionisti in contatto ravvicinato con il pubblico (filtraggio dell’80 per cento). Queste mascherine sono molto efficaci per scongiurare il rischio di contagio per via aerea e attraverso i droplet, ma si rivelano abbastanza scomode se portate a lungo.

Poi ci sono le mascherine per uso medico, dette comunemente mascherine chirurgiche, solitamente usate dal personale degli ospedali ma ormai molto diffuse tra la popolazione. A seconda del tipo, filtrano tra il 95 e il 98 per cento degli aerosol. Queste maschere servono soprattutto a proteggere gli altri, cioè le persone che ci circondano, dal virus eventualmente presente nelle nostre proiezioni di saliva o nell’aria, ovvero da un contagio attraverso particelle inferiori ai cinque micron, a maggior ragione se sappiamo di essere contagiati, o in via preventiva per i casi asintomatici.

Queste mascherine servono anche a proteggere noi stessi dalle proiezioni di droplet emessi dalle persone che abbiamo di fronte, identificati finora come una fonte primaria della propagazione del virus. Tuttavia le mascherine chirurgiche non offrono protezione contro l’inalazione di particelle sospese nell’aria. “La maschera protegge l’ambiente dalla persona, dunque ha una funzione altruista. Ma offre anche una protezione individuale”, sottolinea Bruno Grandbastien, medico igienista e presidente della Società francese di igiene ospedaliera.

Infine una nuova generazione di mascherine è emersa dal marzo 2020: sono le mascherine “alternative”, chiamate dalle autorità “mascherine della popolazione generale” e fatte di tessuto. A seconda della norma a cui rispondono, il tasso di filtraggio può scendere fino al 70 per cento. È dunque riconosciuto che l’uso di queste mascherine è meno efficace rispetto a quelle chirurgiche. Le mascherine alternative senza certificazioni sono considerate utili solo nel caso in cui tutte le persone presenti in un certo ambiente le indossino. Da questo elemento nasce l’interesse verso un’estrema diffusione di questi dispositivi. Nonostante la loro efficacia minore, queste mascherine sono particolarmente popolari in quanto riutilizzabili e dunque adatte per una crisi che minaccia di essere duratura.

Un’ultima versione ha fatto di recente la sua comparsa, soprattutto nei ristoranti: le visiere trasparenti agganciate alla fronte o appoggiate al mento. Questi dispositivi presentano il vantaggio di far vedere per intero in viso di chi le indossa e dunque favorire il rapporto commerciale, oltre a permettere la lettura labiale per le persone con problemi di udito. Tuttavia non si tratta di equipaggiamenti per la protezione respiratoria, ma di strumenti per la protezione di occhi e viso. Le visiere possono proteggere chi le porta dalle grosse gocce emesse da distanza ravvicinata, ma non dagli aerosol. Inoltre non proteggono l’ambiente di chi le porta dalle emissioni di droplet. “L’efficacia di una mascherina dipende dalla capacità di filtraggio del suo materiale, ma anche dal posizionamento del viso. È per questo che la visiera non può essere un’alternativa alla mascherina”, spiega Myriam Bouslama.