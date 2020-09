I nuovi casi quotidiani sono in crescita: 1.535 rispetto alle poche centinaia di giugno, quando sono state rimosse le prime limitazioni. Ma la cifra va confrontata con gli oltre diecimila nuovi casi al giorno in Spagna e Francia. La vita ha un sapore di normalità in buona parte del paese: ristoranti e bar sono aperti, le persone si godono le gite al mare di fine estate e i bambini sono tornati a scuola.

Ad agosto Roma ha ordinato la chiusura delle discoteche e introdotto una regola che impone d’indossare le mascherine in tutti i luoghi affollati tra le sei di sera e le sei del mattino. Queste misure, inizialmente in vigore per un mese, sono state prolungate di altri trenta giorni all’inizio settembre. Le aziende sono state invitate a prolungare in autunno gli accordi per il lavoro a distanza mentre il governo garantisce a quanti lavorano da casa la stessa copertura assicurativa di cui godevano sul posto di lavoro. Quelle che hanno riaperto devono seguire protocolli severi, alcune aziende includono l’obbligo d’indossare la mascherina tutto il giorno, controlli quotidiani della temperatura corporea, distanziamento fisico e tamponi per rilevare il covid-19.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha continuato a ricordare agli italiani di rimanere vigili. Lo stato d’emergenza legato al covid-19 in Italia gli permette di governare per decreto, il che ha permesso al suo governo di reagire prontamente all’aumento di nuovi casi in estate. Al contrario lo stato d’allerta in Spagna, che garantiva al governo centrale poteri d’emergenza sulle regioni, è cessato il 21 giugno.

Secondo Fabrizio Pregliasco, virologo presso l’Università di Milano, “l’Italia è in una condizione migliore di altri paesi come Regno Unito, Spagna e Francia perché siamo stati tra i primi al mondo a fare i conti con l’uragano covid-19”. Il sistema sanitario e il governo hanno avuto più tempo per pianificare la loro risposta postconfinamento, e l’allentamento delle limitazioni è stato più graduale, consentendo alle istituzioni di avere una maggiore agilità nel reintrodurle quando necessario.

Alla fine di agosto i mezzi d’informazione italiani hanno scritto che un uomo di 29 anni ha ricevuto una multa di quattrocento euro per essersi rifiutato d’indossare una mascherina vicino alla fontana di Trevi, a Roma, e aver dichiarato ai poliziotti che il “covid non esiste”. Le aziende possono essere ritenute responsabili per le infezioni da covid-19 nate nei loro locali e i dipendenti possono esigere risarcimenti.

Secondo Crisanti la risposta della sanità pubblica non si è limitata a effettuare test di massa, ma ha anche operato un’efficace sorveglianza, tracciando chiunque sia entrato in contatto con una persona infettata. Attualmente circa il 2 per cento dei test in Italia dà un risultato positivo, contro circa il 13 per cento di quelli effettuati in Spagna, il che suggerisce che nel paese iberico il virus sia molto più diffuso.

“Quando c’è un caso positivo, testiamo tutte le persone che potrebbero essere entrate in contatto con la persona infetta. Il vero problema dell’epidemia sono i casi asintomatici: se non li intercetti, non se ne esce”, spiega Crisanti. Ad agosto, quando in Sardegna, popolare destinazione turistica per gli italiani, è emerso un focolaio del virus, e l’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi e l’imprenditore della Formula Uno Flavio Briatore hanno contratto il virus sull’isola, le autorità hanno introdotto un sistema di test effettuati direttamente in auto al porto di Civitavecchia, il principale snodo per i traghetti dell’Italia continentale. I casi positivi sono stati isolati molto più velocemente, evitando che l’epidemia in Sardegna si diffondesse in altre regioni.