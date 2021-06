Un giorno di aprile, mentre gli ospedali brasiliani erano a corto di ossigeno e tremila persone al giorno morivano di covid-19, il capo di gabinetto di Jair Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos, 64 anni, ha ricevuto il vaccino. Era il suo turno ma l’ha fatto di nascosto, perché il suo capo è contrario ai vaccini. Quando gli è stato chiesto perché il Brasile stesse bloccando l’approvazione del farmaco della Pfizer, Bolsonaro ha risposto, con una battuta, che le iniezioni trasformano le persone in coccodrilli.

Il fatto che Ramos, un generale pluridecorato che ha comandato le forze per il mantenimento della pace ad Haiti, abbia dovuto fare le cose in segreto rivela la profondità dell’abisso nel quale è caduto il Brasile nelle mani di Bolsonaro, la cui carriera come capitano dell’esercito è stata contraddistinta solo dal suo arresto per insubordinazione. Ramos ha ammesso di essersi vaccinato durante un incontro in cui non sapeva di essere registrato. “Come ogni essere umano, voglio vivere”, ha detto.

Prima della pandemia da circa un decennio il Brasile soffriva di varie malattie politiche ed economiche. Ora che il suo dottore è Bolsonaro, il paese è in coma. Ad aprile sono morti di covid-19 più di 87mila brasiliani, il più alto numero al mondo di decessi mensili in quel momento. I vaccini sono così rari che le persone di meno di sessant’anni non li otterranno fino a settembre. E il 14,4 per cento dei lavoratori è disoccupato, una cifra record.

Fonte d’ispirazione

Eppure il 1 maggio i bolsonaristas, i sostenitori di Bolsonaro, avvolti in bandiere brasiliane, sono scesi in piazza. Incuranti della commissione parlamentare istituita per indagare su come il presidente ha gestito la crisi sanitaria, hanno applaudito il suo rifiuto d’indossare una mascherina, il suo sostegno all’idrossiclorochina e il suo desiderio d’inviare l’esercito a ostacolare le ordinanze di rimanere a casa. I suoi sostenitori a São Paulo hanno invocato l’“intervento dei militari”. Una donna ha detto a un turista che il Brasile non ha mai avuto una guerra civile. “È arrivato il momento”, ha aggiunto.

Basta sostituire il portoghese con l’inglese e la bandiera gialloverde con quella rossa, bianca e blu, e il raduno avrebbe potuto essere uno del 2020 negli Stati Uniti. Nel 2018, per vincere le elezioni, Bolsonaro si era fortemente ispirato alle tattiche usate da Donald Trump: populismo, nazionalismo, maschilismo e notizie false. Il Brasile era traumatizzato dalla corruzione, dalla recessione, dal peggioramento dei servizi pubblici e dai crimini violenti. I brasiliani erano stanchi dei politici incapaci di risolvere questi problemi, e Bolsonaro ha incanalato la loro frustrazione.

Si è presentato come un outsider nonostante avesse trascorso 27 anni in parlamento con un ruolo di secondo piano, facendo notizia solo quando diceva qualcosa di offensivo su donne, popolazioni indigene o omosessuali. Sostenitore della dittatura militare che ha governato il Brasile tra il 1964 e il 1985, si è spesso fatto ritrarre mentre, con il pollice e l’indice, mimava il gesto di sparare con un mitra. Una volta salito al potere, ha messo chiaramente nel mirino le istituzioni democratiche brasiliane.