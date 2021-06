Per la prima volta da oltre un anno, questo mese piccoli gruppi di bambini sono entrati, con i loro zaini e il loro chiacchiericcio, in alcune scuole di Città del Messico. Si tratta di una riapertura molto cauta. La scelta è affidata alle scuole e solo una minoranza ha deciso di farlo. Solo una parte della classe frequenta tutti i giorni. Questo vale per diciotto dei trentuno stati del Messico. Negli altri le scuole restano chiuse. Con la pandemia neanche lontanamente finita, la precauzione potrebbe essere comprensibile. Ma tra i sopravvissuti i bambini continuano a essere le sue vittime principali, in Messico e in tutta l’America Latina.

La regione è stata colpita in modo particolarmente duro dal covid-19 per tre ragioni. Con l’8 per cento della popolazione mondiale ha subìto circa un terzo del totale dei decessi ufficialmente attribuiti al covid-19 (e molti altri sono quelli non registrati). Nel 2020 le sue economie hanno perso in media il 7 per cento, un dato peggiore rispetto a quello globale. Una cosa di cui si parla molto meno è il fatto che le scuole dell’America Latina sono rimaste chiuse molto più a lungo di quelle di qualsiasi altra regione. Gli effetti si faranno sentire a lungo dopo che la pandemia sarà conclusa e la l’economia si sarà ripresa.

Restare indietro

Tranne che in sei paesi più piccoli, quasi tutte le scuole dell’America Latina hanno chiuso nel marzo 2020 e molte non hanno più riaperto. L’Argentina o la Colombia, all’inizio del 2021 avevano cominciato a riaprirle, ma con l’arrivo della seconda ondata le hanno subito richiuse.

La perdita prolungata di apprendimento non farà che peggiorare standard educativi già drammatici. Nel 2018 i test internazionali Pisa per i quindicenni rilevavano come in lettura, matematica e scienze i partecipanti latinoamericani fossero in media tre anni indietro rispetto ai coetanei nel gruppo di paesi prevalentemente ricchi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).

Con le scuole chiuse per 13 mesi, secondo la Banca mondiale circa il 77 per cento degli studenti potrebbe collocarsi al di sotto dei risultati minimi previsti per la loro classe di età, un dato che nel 2018 si fermava al 55 per cento. Questo potrebbe avere effetti sul lungo periodo. Con soli dieci mesi di lezioni perse, secondo la Banca mondiale uno studente medio potrebbe perdere l’equivalente di 24mila dollari in entrate nel corso della sua vita lavorativa. I più poveri, gli studenti delle aree rurali e le bambine sono le categorie più colpite dalle chiusure delle scuole, un dato che va ad aggravare le disuguaglianze già enormi in America Latina.