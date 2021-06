Etiopia

Il 23 giugno fonti locali hanno rivelato che decine di civili sono morti o sono rimasti feriti in un raid aereo delle forze etiopi contro un mercato a Togoga, nella regione settentrionale del Tigrai, dov’è in corso un conflitto dal novembre scorso. Non si conosce il numero delle vittime, ma secondo fonti mediche sarebbero circa sessanta. Le Nazioni Unite hanno chiesto un’inchiesta indipendente sull’episodio.

Mozambico

Il 23 giugno, nel corso di un vertice nella capitale Maputo, la Comunità di sviluppo dell’Africa meridionale (Sadc) ha deciso d’inviare un contingente per lottare contro i gruppi jihadisti che da più di tre anni seminano il terrore nella provincia di Cabo Delgado, nel nordest del paese. Lo stesso giorno i miliziani jihadisti hanno lanciato un attacco a Patacua, nel distretto di Palma.

Costa d’Avorio

L’ex primo ministro e capo ribelle Guillaume Soro è stato condannato il 23 giugno all’ergastolo in contumacia dalla corte d’assise di Abidjan per “attentato alla sicurezza dello stato”. Soro, che ha lasciato il paese due anni fa, era accusato di aver fomentato un’insurrezione fallita contro il presidente Alassane Ouattara nel 2019.

Brasile

Il 23 giugno il ministro dell’ambiente Ricardo Salles si è dimesso dopo essere rimasto coinvolto in uno scandalo legato all’esportazione illegale di legname proveniente dall’Amazzonia. Salles era contestato da tempo dagli ambientalisti per l’accelerazione della deforestazione sotto la presidenza di Jair Bolsonaro.

Stati Uniti

Il presidente Joe Biden ha approvato il 23 giugno un piano che prevede maggiori finanziamenti alla polizia per combattere l’aumento della criminalità nel paese. Nel 2020 gli omicidi sono aumentati del 25 per cento rispetto all’anno precedente, e la tendenza è confermata anche nei primi mesi del 2021. Biden ha attribuito l’aumento della criminalità alle troppe armi in circolazione nel paese.

Spagna-Stati Uniti

Il 23 giugno John McAfee, fondatore dell’omonimo antivirus per pc, si è suicidato in una prigione vicino a Barcellona, in Spagna. Aveva 75 anni. Poche ore prima il tribunale dell’Audiencia nacional aveva autorizzato la sua estradizione negli Stati Uniti, dov’era accusato di frode e rischiava una condanna fino a trent’anni di prigione.

Russia-Regno Unito

Il 23 giugno il ministero della difesa russo ha affermato che alcuni colpi di avvertimento sono stati sparati contro una nave da guerra britannica accusata di aver violato le acque territoriali russe al largo della Crimea, nel mar Nero. Londra ha smentito l’incidente sostenendo che la nave si trovava in acque territoriali ucraine. La Crimea è stata annessa dalla Russia nel 2014.