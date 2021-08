Ci sono voluti solo pochi giorni ai taliban per conquistare l’Afghanistan, a volte occupando i principali capoluoghi di provincia sparando pochi colpi.

Si è parlato molto del crollo militare dell’esercito afgano, ma le interviste con i leader taliban, i politici afgani, i diplomatici e altri osservatori suggeriscono che il movimento islamista ha posto le basi per la sua vittoria molto prima degli eventi della scorsa settimana.

Pronti a una lotta più dura per riprendere il controllo di un paese che avevano governato dal 1996 al 2001, per mesi gli insorti hanno coltivato relazioni con funzionari politici e militari locali e con gli anziani delle tribù. Questo, combinato con il ritiro preannunciato delle truppe occidentali circa vent’anni dopo l’inizio della guerra più lunga d’America, ha infranto la fiducia nei confronti dell’amministrazione di Kabul e ha incoraggiato le persone a disertare. “I taliban non volevano combattere”, sostiene Asfandyar Mir, un analista della sicurezza dell’Asia meridionale presso la Stanford University. “Volevano provocare un collasso politico”.

Città e villaggi sono crollati come un domino, anche nel nord del paese, dove sono tradizionalmente più deboli, culminando con la cattura della capitale Kabul, il 15 agosto. Un comandante taliban ha affermato che una volta che le forze governative hanno visto che gli Stati Uniti stavano effettivamente andando via, la resistenza si è sgretolata. In appena una settimana, tutte le principali città dell’Afghanistan, da Kunduz nel nord a Kandahar nel sud, erano cadute. “Non significa che questi comandanti afgani che si sono arresi a noi siano cambiati o siano diventati fedeli: solo che non c’erano più dollari”, ha detto, riferendosi al sostegno finanziario che il governo e l’esercito hanno ricevuto dall’occidente per quasi due decenni. “Si sono arresi come capre e pecore”.

Quando i suoi combattenti hanno preso il controllo del palazzo presidenziale, il mullah Abdul Ghani Baradar, uno dei principali artefici della vittoria in quanto capo dell’ufficio politico dei taliban a Doha, ha affermato che si è trattato di un trionfo senza rivali, arrivato in modo inaspettatamente rapido. “Non ci aspettavamo questa situazione”, ha detto. Suhail Shaheen, portavoce dei taliban residente a Doha, ha affermato che un gran numero di distretti è stato conquistato tramite il genere di contatti che ha una lunga tradizione in Afghanistan, dove indurre i rivali a cambiare fazione è sempre stata una tattica comune. “(Abbiamo avuto) colloqui diretti con le forze di sicurezza locali e ci siamo serviti anche della mediazione di anziani tribali e studiosi musulmani”, ha detto. “In tutto l’Afghanistan, non in una particolare provincia o in una particolare posizione geografica”.