Quando nel marzo del 1975 cominciò l’evacuazione di Saigon, l’ipotesi di ricorrere agli aerei fu rapidamente abbandonata: usare le piste sotto il fuoco dell’artiglieria era troppo difficile. In alternativa gli statunitensi usarono gli elicotteri per portare persone dalla capitale sudvietnamita alle portaerei nel mar Cinese meridionale. A Kabul, senza sbocchi sul mare, il governo statunitense, che sta tentando di portare via i propri cittadini e gli afgani che hanno lavorato per Stati Uniti, non ha questa opzione. Perciò le scene trasmesse in tutto il mondo dall’aeroporto della città il 15 e 16 agosto non erano quelle di elicotteri che portavano le persone in salvo, ma quelle di un elicottero Apache che volteggiava basso sulla pista per scacciare via la calca di afgani disperati in modo da permettere agli aerei di decollare. L’immagine che sarà ricordata è quella di un velivolo da trasporto dell’aeronautica che decolla con alcuni afgani aggrappati al carrello di atterraggio, dal quale precipiteranno perdendo la vita.

Il caos era prevedibile. Per settimane i voli in partenza da Kabul sono stati pieni zeppi di stranieri e di quegli afgani abbastanza fortunati da avere passaporti, visti e denaro. Quando la città è caduta in mano ai taliban, meno di 24 ore dopo che il presidente Ashraf Ghani aveva visitato i confini della capitale per ispezionarne le difese, era inevitabile che la gente avrebbe provato a fuggire. L’aeroporto al momento è l’unica area di Kabul che non è controllata dai miliziani, ma è difesa da migliaia di soldati statunitensi e altre truppe straniere, molti arrivati in volo appositamente per le operazioni di trasferimento. Gli americani hanno preso il controllo del traffico aereo e i loro Boeing C-17 hanno cominciato a partire stracarichi di profughi. Secondo il sito Defence One, uno di questi è atterrato in Qatar con 640 passeggeri, quasi un record. Il corpo senza vita di un afgano è stato trovato nel carrello di atterraggio di un C-17. Un’immagine mostrava famiglie intere accalcate in ogni spazio libero della stiva.

Nelle prossime settimane l’evacuazione potrebbe portare via in volo decine di migliaia di persone. Il Pentagono ha dichiarato che almeno 22mila afgani con i requisiti per “visti per immigrati speciali” (Siv) saranno trasportati fuori dal paese, al ritmo di cinquemila al giorno. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha comunicato al suo partito, l’Unione cristiano-democratica (Cdu), che verranno fatte entrare diecimila persone. Priti Patel, segretario di stato britannico per gli affari interni, afferma che il paese accoglierà un massimo di ventimila profughi, di cui fino a cinquemila entro quest’anno. Il Regno Unito aveva già messo in programma di trasferire 2.700 persone, di cui 900 cittadini britannici e 1.600 afgani che hanno lavorato direttamente con le forze di Londra. Non è chiaro in che modo esattamente si svolgerà questa operazione. Il segretario alla difesa Ben Wallace ha dichiarato a un programma radiofonico che il governo ha fissato la scadenza del 31 agosto per concludere i trasferimenti immediati. Ma come ha sottolineato, con voce strozzata dall’emozione, “alcune persone non ce la faranno”.