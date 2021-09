I sistemi cedono El Salvador è un esempio lampante di regressione democratica. Nell’indice di democrazia dell’anno scorso compilato dall’Economist intelligence unit, un’azienda sorella dell’Economist, è stato retrocesso da “democrazia imperfetta” a “regime ibrido”, vale a dire semiautoritario. Anche i paesi vicini sono in difficoltà. Anche se l’America Latina è diventata globalmente più democratica negli anni ottanta e abbia retto abbastanza bene negli ultimi anni (con notevoli eccezioni, come il Venezuela), l’America Centrale non ha fatto lo stesso. In quattro dei suoi sette paesi – El Salvador, Honduras e Guatemala, conosciuti come il “triangolo del nord”, e in Nicaragua – i sistemi stanno cedendo. È un fatto importante per chi ci vive, ma che riguarda anche gli Stati Uniti.

Bukele, un populista di quarant’anni, sta minacciando la fragile democrazia costruita in El Salvador in trent’anni di pace. Poco dopo essere salito al potere, è entrato in parlamento accompagnato da soldati armati, per costringere i deputati ad approvare un prestito necessario a comprare strumentazioni per la polizia e l’esercito. A maggio il parlamento salvadoregno, ormai controllato dal partito di Bukele, ha licenziato il procuratore generale e tutti e cinque i giudici della camera costituzionale della corte suprema, sostituendoli con altri a lui fedeli. A giugno ha smantellato il Cicies, una commissione anticorruzione. Ha espulso dal paese un giornalista di El Faro, un sito d’informazione indipendente, e ha proposto cambiamenti radicali alla costituzione, compreso uno che estenderebbe di un anno il mandato del presidente.

Enrique, un avvocato (il nome è di fantasia), ha lavorato per le autorità di El Salvador per più di un decennio, passando dalla consulenza a un comune locale a un impiego nel ministero dei trasporti. Nonostante le sue perplessità sulla corruzione politica, ha lavorato con i due partiti che hanno dominato il paese dalla fine della guerra civile nel 1992. Ma poco dopo che Nayib Bukele, il presidente, è salito al potere nel 2019, Enrique è tornato all’avvocatura privata. “Questo governo è peggio: attacca chiunque non aderisca alla sua posizione e gli abusi di potere sono incontrollati”, dice. “Non esiste stato di diritto”.

La pandemia ha fornito un pretesto per ridurre le libertà civili in nome della salute pubblica

Ogni paese centroamericano è diverso dagli altri e ha i suoi problemi specifici. Ma tutti hanno delle cose in comune. Sono stati a lungo dominati da piccole ma potenti élite politiche ed economiche che non favoriscono per forza la democrazia. Le istituzioni sono giovani, deboli o connotate politicamente. Le economie tendono a funzionare meglio per chi sta in alto. E la corruzione è comune.

Il malgoverno ha portato all’insicurezza, alla stagnazione economica e a servizi pubblici scadenti. Le istituzioni che dovrebbero sostenere lo stato di diritto, come tribunali e organismi non partitici, sono state cooptate dalla politica o smantellate, permettendo alla corruzione di aumentare. E a questi problemi si è aggiunta la pandemia. La regione “è precipitata” nel 2020, dice Dan Restrepo, un ex consigliere di Barack Obama che oggi è al Centre for american progress, un centro studi di Washington. La pandemia ha fornito un pretesto per ridurre le libertà civili in nome della salute pubblica.

Ricadute sugli Stati Uniti

In Guatemala le cose sono andate di male in peggio nel 2019 quando è stato sciolto la Cicig, la commissione internazionale contro l’impunità, un organismo indipendente. La Cicig aveva indagato sulle pessime pratiche del governo e sugli abusi di potere commessi dall’esercito, che ha governato il paese fino al 1996. Negli ultimi due anni i militari, i funzionari corrotti e i criminali sono diventati più potenti, dice Carmen Rosa de León, che dirige l’Istituto per lo sviluppo sostenibile, un centro studi guatemalteco. Le speranze degli Stati Uniti che il paese possa essere il suo principale alleato nel triangolo del nord stanno evaporando, mentre il governo del presidente Alejandro Giammattei attacca il sistema giudiziario. Il 23 luglio Juan Franciso Sandoval, il procuratore anticorruzione, è stato licenziato per presunta imparzialità. Sandoval, che è fuggito dal paese, ha detto di essere stato licenziato perché stava indagando su funzionari di alto livello. Il denaro della droga ha cominciato a penetrare anche nelle istituzioni. L’organizzazione di De León ha rilevato collegamenti tra 38 deputati e trafficanti di droga.

Anche in Honduras la principale preoccupazione è costituita dalla criminalità dello stato. I baroni della droga sembrano essersi infiltrati in ogni livello della politica. Juan Orlando Hernández, il presidente, è stato chiamato in causa in almeno tre processi intentati contro i narcotrafficanti, compreso uno lo scorso maggio, in cui suo fratello è stato condannato all’ergastolo. È improbabile che le elezioni di novembre possano cambiare la situazione. Yani Rosenthal, uno dei principali candidati alla presidenza, ha scontato tre anni in un carcere negli Stati Uniti per riciclaggio di denaro.