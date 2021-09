Russia

Secondo i risultati parziali delle elezioni legislative che si sono svolte tra il 17 e il 19 settembre, il partito al potere Russia unita è in testa con il 49,76 per cento dei voti. La formazione del presidente Vladimir Putin dovrebbe ottenere più di due terzi dei seggi alla duma, una maggioranza sufficiente per modificare la costituzione senza l’appoggio di altre forze politiche. Al secondo posto ci sono i comunisti del Kprf con il 19,61 per cento dei voti. L’opposizione, per la maggior parte esclusa dallo scrutinio, ha denunciato frodi di massa.

Russia

Il 20 settembre uno studente ha aperto il fuoco all’università di Perm, una città di un milione di abitanti negli Urali, uccidendo almeno otto persone prima di essere arrestato. Le sparatorie nelle scuole e nelle università del paese sono diventate più frequenti negli ultimi anni nonostante leggi rigide sul controllo delle armi.

Stati Uniti-Haiti

Il 19 settembre il governo statunitense ha cominciato a rimpatriare migliaia di migranti haitiani che si sono accampati sotto un ponte a Del Rio, in Texas, dopo aver attraversato il fiume Rio Grande. I primi tre voli con 145 migranti a bordo sono atterrati all’aeroporto della capitale haitiana Port-au-Prince. Più di 14mila migranti, in maggioranza haitiani, si trovano attualmente nella zona del ponte a Del Rio.

Canada

I canadesi sono chiamati alle urne il 20 settembre per elezioni legislative anticipate in cui il primo ministro liberale Justin Trudeau, indebolito da una serie di scandali, punta a un terzo mandato. I sondaggi prevedono un testa a testa tra Trudeau e il conservatore moderato Erin O’Toole. Al terzo posto dovrebbe arrivare il Nuovo partito democratico (Ndp, sinistra), guidato da Jagmeet Singh.

Filippine

Il 19 settembre il pugile Manny Pacquiao, 42 anni, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del maggio 2022. Pacquiao, che è stato campione del mondo in otto categorie di peso diverse, ha accettato di candidarsi per una fazione dissidente del Partito democratico delle Filippine-Potere della nazione (Pdp-Laban), la formazione del presidente Rodrigo Duterte.

Spagna

Il 19 settembre il complesso vulcanico del Cumbre Vieja, sull’isola di La Palma, alle Canarie, si è risvegliato per la prima volta da cinquant’anni, producendo una colata di lava che ha distrutto decine di case. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione di quasi cinquemila persone. L’ultima eruzione risaliva al 1971.