Taiwan-Cina

Il 4 ottobre, per il quarto giorno consecutivo, decine di aerei militari cinesi sono entrati nello spazio aereo di Taiwan. Il ministero della difesa taiwanese ha rilevato 56 incursioni in un giorno, che portano il totale a circa 150. Taipei ha chiesto a Pechino di “cessare immediatamente le sue azioni provocatorie e irresponsabili”.

Libia

Una missione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha stabilito il 4 ottobre che crimini di guerra e contro l’umanità sono stati commessi in Libia a partire dal 2016. Oltre ai crimini legati al conflitto in corso nel paese, ce ne sono altri commessi nelle prigioni e contro i migranti. Gli autori di questi crimini, la cui identità non è stata rivelata, sono sia libici sia stranieri.

Etiopia

Il 4 ottobre il primo ministro Abiy Ahmed si è insediato per un secondo mandato di cinque anni dopo che il Partito della prosperità ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni legislative del 21 giugno. La situazione nel paese rimane però molto difficile: decine di migliaia di persone sono morte nel conflitto in corso nella regione settentrionale del Tigrai, che negli ultimi mesi si è esteso alle regioni vicine dell’Afar e dell’Amara, e centinaia di migliaia di persone sono minacciate dalla carestia.

Cuba-Messico

Il 3 ottobre le autorità sportive dell’Avana hanno annunciato che nove giocatori della nazionale cubana di baseball hanno disertato durante i mondiali under 23 che si sono svolti nello stato di Sonora, nel nordovest del Messico. Si tratta della più grande defezione di atleti cubani da molti anni. Spesso i giocatori di baseball cubani che disertano firmano poi contratti con squadre della lega professionistica nordamericana Mlb.

Stati Uniti

Una marea nera prodotta da un oleodotto in panne dell’azienda texana Amplify Energy ha raggiunto le spiagge del sud della California, causando una catastrofe ambientale e la morte di molti pesci e uccelli. Ventiquattro chilometri di spiagge sono stati chiusi al pubblico e alla pesca. Almeno 480mila litri di petrolio si sarebbero riversati in mare.

Aviazione

Il 4 ottobre l’Associazione internazionale del trasporto aereo (Iata) ha annunciato che il settore punta a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Attualmente il settore produce 0,9 miliardi di tonnellate di anidride carbonica all’anno, contribuendo alla crisi climatica. La Iata ha parlato di “sfida tecnologica enorme, che costerà alle compagnie aeree 1.550 miliardi di dollari”.