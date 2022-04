Alexis Marambio è cresciuto in un piccolo appartamento di La Pintana, un quartiere povero di Santiago, la capitale del Cile. Per buona parte della sua vita ha diviso la stanza con il fratello. La sorella fino a 13 anni ha dormito nel letto con i genitori. I muri della sua vecchia casa sono ancora coperti di macchie d’umidità causate dalle perdite nelle tubature. Le sbarre alle finestre tengono lontani i ladri ma anche la luce del sole. “Questo è il lato oscuro del Cile”, dice.

Eppure Marambio, che oggi ha trent’anni, è stato il primo della sua famiglia a frequentare l’università. I suoi genitori hanno lavorato giorno e notte per pagare parte delle spese e oggi lui ha un debito studentesco di 20mila dollari. D’altra parte l’istruzione è stata la sua scala per uscire dalla povertà: dopo aver lavorato per un politico locale e poi per un’azienda di sondaggi, Marambio si è trasferito in un altro quartiere e ha comprato una casa per i genitori.

La storia di Marambio è un successo del sistema educativo cileno. Da quando nel paese è tornata la democrazia, nel 1990, il numero di studenti iscritti ai corsi di laurea è quintuplicato. A metà degli anni duemila il 70 per cento dei nuovi iscritti apparteneva a famiglie in cui nessuno aveva mai frequentato l’università. Oggi il 59 per cento della spesa per la formazione universitaria viene dalle famiglie, mentre la media dell’Ocse, organizzazione composta soprattutto da paesi ricchi, è del 30 per cento. In Cile le tasse universitarie sono le più alte, rispetto al potere d’acquisto, tra i paesi dell’Ocse dopo il Regno Unito e gli Stati Uniti.

Meno iscritti alle scuole pubbliche

Il malcontento per il sistema dell’istruzione è all’origine di alcune delle proteste più grandi della storia del Cile. Nel 2006 gli studenti delle scuole secondarie scesero in piazza contro le disuguaglianze nel sistema scolastico, seguiti nel 2011 dagli studenti universitari. Nelle proteste sociali scoppiate nel 2019 i manifestanti se la sono presa, tra le altre cose, anche con le tasse universitarie molto alte. Il nuovo presidente del paese, Gabriel Boric, 36 anni, ha cominciato la sua carriera come leader studentesco, insieme a molti componenti del suo governo. “La battaglia per un’istruzione pubblica, gratuita e di buona qualità è stata una lotta per un modello diverso di società”, ha detto a novembre. Come presidente vuole riformare il sistema scolastico, ma ci sono dei rischi.