Per le economie dei paesi emergenti si prepara una raffica di shock mai vista dagli anni novanta, quando una serie di crisi a catena aveva affondato economie e fatto cadere governi. I disordini scatenati dall’aumento dei prezzi di generi alimentari ed energia stanno già colpendo paesi come Sri Lanka, Egitto, Tunisia e Perù. E ora potrebbero trasformarsi in una crisi del debito più ampia, oltre che in una nuova minaccia in grado di compromettere la fragile ripresa dell’economia mondiale dopo la pandemia.

Ad aggravare il rischio c’è la campagna monetaria più aggressiva che la Federal reserve degli Stati Uniti abbia mai intrapreso in vent’anni. L’aumento dei tassi d’interesse statunitensi, infatti, comporta un significativo aumento dei costi di servizio del debito per le economie in via di sviluppo – che da poco hanno preso in prestito miliardi di dollari per affrontare l’emergenza del covid-19 – e tende a stimolare l’uscita di flussi di capitale. Come se non bastasse, l’altra cruda realtà – la guerra in Europa – causa il recente shock alimentare ed energetico e non dà segni di concludersi a breve.

Questo insieme di rischi ha già spinto lo Sri Lanka sull’orlo dell’impossibilità di ripagare le sue obbligazioni. Altre economie emergenti – come Pakistan, Tunisia, Etiopia e Ghana – rischiano di seguire presto questo esempio. Naturalmente gli esportatori di materie prime dei paesi meno industrializzati beneficiano dell’aumento dei prezzi. Ma ci sono altri problemi in arrivo, come la nuova ondata di covid-19 che blocca le città più importanti della Cina e la crescente preoccupazione che Europa e Stati Uniti entrino in recessione.

Onde sismiche

I responsabili della politica economica mondiale stanno suonando il campanello d’allarme. I temi dominanti alle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale a Washington sono il rallentamento dell’economia globale e i rischi crescenti – visibili e non – con cui stanno facendo i conti i paesi del sud del mondo.

L’Fmi, nel suo ultimo rapporto semestrale, World economic outlook, ha paragonato l’impatto della guerra a delle “onde sismiche” che attraversano l’economia globale. Ha anche avvertito del possibile ritorno, per i mercati emergenti, di quel genere di circolo vizioso che aveva portato la Russia alla bancarotta nel 1998, contribuendo all’ascesa al potere di Vladimir Putin, e aveva portato il fondo speculativo Long term capital management (Ltcm) sull’orlo del collasso. La Banca mondiale ha ridimensionato le sue stime di crescita globale e per le nazioni colpite dalla crisi ha annunciato la creazione di un pacchetto di salvataggio da 170 miliardi di dollari (più denaro di quanto aveva stanziato per rispondere alla pandemia).