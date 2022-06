Il cambio della guardia Copiando il principe ereditario dell’Arabia Saudita, qualche anno fa Assad decise di scuotere le fondamenta di un establishment monolitico. Uomini d’affari di alto livello furono convocati all’hotel Sheraton di Damasco. Alcuni di quanti si erano rifiutati di consegnare beni o azioni furono trattenuti per ulteriori interrogatori nella sezione 251, uno dei centri di detenzione del suo servizio di sicurezza a Damasco, noto per le torture. Rami Makhlouf, cugino di primo grado di Assad e principale intermediario del regime, è stato messo agli arresti domiciliari. Molti degli uomini più ricchi della Siria, banchieri, commercianti e un produttori di vino sono, fuggiti dal paese. Centinaia di aziende sono state sequestrate o chiuse.

La valuta ha perso il 90 per cento del suo valore. I funzionari danno la colpa alle sanzioni occidentali, al covid-19, al crollo delle banche nel vicino Libano e, più recentemente, alla guerra in Ucraina, un’importante fonte di grano. Ma la causa principale è la cannibalizzazione del paese da parte di Assad. “Governa come un boss mafioso”, dice un confidente che ha recentemente disertato.

La vita del suo popolo sarebbe dovuta migliorare dopo la sconfitta del gruppo Stato islamico nel 2019 e la riconquista, da parte del regime, di ampie porzioni di territorio controllate dai ribelli. Invece è peggiorata. L’elettricità è più spesso assente che funzionante. La popolazione delle aree sotto il controllo del regime si è dimezzata dall’inizio della ribellione nel 2011: il 90 per cento di loro vive in povertà e molti sopravvivono grazie agli aiuti stranieri e alle rimesse dall’estero.

Dimenticatevi gli sgargianti dittatori arabi in abiti militari carichi di medaglie o vestiti con appariscenti abiti tribali. Bashar al Assad, presidente della Siria, è l’immagine della modestia. Di solito non indossa gioielli, nessuna fede nuziale e nemmeno un vistoso orologio. Il suo abito preferito è un semplice completo nero con cravatta. I suoi discorsi sono una cura per l’insonnia. Eppure, in una regione di governanti cleptocrati, pochi hanno saccheggiato in maniera così totale le casse del proprio paese.

Secondo un rapporto di Harmoon, un centro studi con sede a Istanbul, al loro posto è subentrata una schiera di magnati più equivoci. Molti sono signori della guerra che riciclano i proventi del contrabbando. Piuttosto che investire in imprese manifatturiere che il regime potrebbe sequestrare, preferiscono possedere ristoranti di lusso. Di recente ne è stato aperto uno a Damasco, di fronte al quale sono parcheggiate Lamborghini e Tesla. Il racket è diffuso. Si dice che migliaia di persone siano passate attraverso la sezione 251 per non aver pagato i soldi della protezione.

Gli introiti di Assad

Assad si arricchisce anche con il gas, la benzina e l’elettricità. Mentre i siriani comuni sono spesso al buio e non hanno carburante per spostarsi, il presidente rifornisce i power broker libanesi, che pagano in dollari. Hezbollah, il movimento politico-militare libanese sostenuto dall’Iran, riceve il carburante come ricompensa per aver combattuto per il regime di Assad. Un’altra fonte di reddito illecita per la presidenza è la vendita di passaporti ai molti siriani che cercano disperatamente di partire. Gli agenti chiedono mille dollari per trattare le richieste velocemente o per far cancellare i nomi dei richiedenti dalle liste nere ai posti di blocco.

La fonte di guadagno più redditizia per Assad è la droga. Secondo il New lines institute for strategy and policy di Washington, quindici fabbriche all’interno delle sue roccaforti producono il captagon, un’anfetamina. Altre venti aziende più piccole producono la sostanza vicino ai confini con il Libano e la Giordania. Alcune hanno diversificato la produzione, dedicandosi ai cristalli di metanfetamina. La rete di queste operazioni è così vasta che i siriani la chiamano niqabeh, o sindacato. Un tempo i beduini contrabbandavano le pillole nello stomaco delle pecore e nei camion di verdure. Oggi le droghe illecite vengono esportate in veicoli blindati protetti da droni e armi pesanti.