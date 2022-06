All’inizio degli anni ottanta l’esercito di Taiwan si è accorto di avere un problema. Le reclute miopi, che per mettere a fuoco gli oggetti lontani avevano bisogno degli occhiali, aumentavano rapidamente. “Il timore era che nella peggiore delle eventualità [un attacco della Cina] i loro soldati fossero in svantaggio”, racconta Ian Morgan, esperto di miopia dell’Australian national university di Canberra. Uno studio del 1983 condotto nell’intera isola ha confermato che circa il 70 per cento dei diplomati e delle diplomate taiwanesi aveva bisogno degli occhiali o delle lenti a contatto.

Oggi il dato ha superato l’80 per cento. E per non far torto ai generali di Taiwan il problema non riguarda solo l’esercito. Negli ultimi decenni, infatti, la miopia è aumentata moltissimo in tutta l’Asia orientale: se negli anni sessanta i diplomati e le diplomate cinesi miopi erano intorno al 20-30 per cento, ora hanno raggiunto i cugini di là dallo stretto, con punte superiori all’80 per cento in certe zone del paese.

Altrove, nello stesso continente, la situazione è addirittura peggiore. Da uno studio su diplomati solo maschi a Seoul è emerso che il 97 per cento era miope. Seguono con poco distacco Hong Kong e Singapore. Pur avendo i dati peggiori, però, l’Asia orientale non è sola. Per l’America e l’Europa non si dispone ancora di numeri affidabili, ma secondo una sintesi del 2015 il tasso europeo si aggirava tra il 20 e il 40 per cento, un ordine di grandezza superiore alla percentuale che gli addetti ai lavori considerano “naturale”.

Meglio non essere… miopi

In genere la miopia è un inconveniente costoso e permanente. La forma grave, però, può sfociare nella perdita della vista, dice Annegret Dahlmann-Noor, primaria di oftalmologia del Moorfields eye hospital di Londra. Un articolo pubblicato nel 2019 concludeva che ogni peggioramento di una diottria era associato a un aumento del 67 per cento della maculopatia miopica, disturbo incurabile che causa cecità (la diottria è l’unità di misura della capacità di messa a fuoco del cristallino).

In alcune zone dell’Asia orientale il 20 per cento dei giovani ha una miopia grave, pari cioè a -6 diottrie o peggio. “I decenni futuri si prospettano problematici”, commenta Kathryn Rose, direttrice del dipartimento di ortottica della University of technology di Sydney.