Sri Lanka

Il 20 luglio il parlamento ha eletto il primo ministro uscente Ranil Wickremesinghe nuovo presidente del paese. Wickremesinghe, nominato pochi giorni fa presidente ad interim, prende il posto di Gotabaya Rajapaksa, che si è dimesso il 14 luglio dopo essere fuggito a Singapore. I manifestanti che da mesi protestano contro la crisi economica e che nelle ultime settimane hanno occupato vari edifici pubblici considerano Wickremesinghe un alleato del clan Rajapaksa.

Iran-Russia-Turchia

Il 19 luglio si è svolto a Teheran, in Iran, un vertice tra il presidente iraniano Ebrahim Raisi e i suoi colleghi di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdoğan. Al centro dei colloqui c’erano la guerra in Siria e quella in Ucraina. Erdoğan ha discusso con Putin di un meccanismo per permettere la ripresa delle esportazioni di grano dai porti ucraini sul mar Nero.

Sudan

Migliaia di membri della tribù hausa hanno partecipato il 19 luglio alle manifestazioni a Khartoum e in altre città del paese per chiedere giustizia dopo i recenti scontri tribali nello stato sudorientale del Nilo Azzurro che hanno causato 79 morti e 199 feriti, mentre 17mila persone sono state costrette a lasciare le loro case. Il conflitto tra le tribù hausa e barti è legato al controllo della terra.

Stati Uniti

Il 19 luglio diciassette parlamentari – in maggioranza donne, tra cui Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar – sono stati arrestati a Washington durante una manifestazione a favore del diritto all’aborto. I manifestanti stavano bloccando una strada tra il congresso e la corte suprema. Alla fine di giugno quest’ultima ha cancellato il diritto costituzionale all’aborto.

Regno Unito

L’ex ministro delle finanze Rishi Sunak è ancora in testa dopo la quarta votazione, il 19 luglio, delle primarie del Partito conservatore per scegliere il successore del primo ministro Boris Johnson. Sunak ha ottenuto 118 voti, contro i 92 della segretaria di stato per il commercio estero Penny Mordaunt e gli 86 della ministra degli esteri Liz Truss. È stata invece eliminata l’ex segretaria di stato per l’uguaglianza Kemi Badenoch (59 voti). Oggi è prevista una quinta votazione per scegliere i due finalisti. Poi i circa duecentomila iscritti al partito sceglieranno il nuovo leader in un voto per posta, il cui vincitore sarà annunciato il 5 settembre.

Crisi climatica

Il 19 luglio temperature superiori ai 40 gradi sono state registrate per la prima volta nel Regno Unito. Nella cittadina di Coningsby, nell’est dell’Inghilterra, le temperature hanno raggiunto i 40,3 gradi (all’aeroporto londinese di Heathrow 40,2). Il record precedente, 38,7 gradi, risaliva al luglio 2019. La maggiore frequenza e intensità delle ondate di caldo è una conseguenza diretta della crisi climatica.