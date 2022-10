Danimarca

Il 5 ottobre la premier socialdemocratica Mette Frederiksen ha indetto le elezioni legislative anticipate il 1 novembre dopo che un partito della coalizione di governo ha minacciato di sfiduciarla. La crisi è legata all’abbattimento, definito illegittimo da una commissione d’inchiesta, di quindici milioni di visoni durante la pandemia di covid-19. Si prevede un testa a testa tra il centrosinistra al potere e un’alleanza composta dalla destra e dall’estrema destra.

Afghanistan

Quattro persone sono morte e venticinque sono rimaste ferite il 5 ottobre in un attentato compiuto in una moschea del ministero dell’interno a Kabul. L’attacco potrebbe essere opera del gruppo Stato islamico.

Messico

Il 5 ottobre almeno diciotto persone sono morte in un attacco condotto da alcuni uomini armati a San Miguel Totolapan, nello stato meridionale di Guerrero. Nell’attacco, attribuito a un gruppo di narcotrafficanti dello stato di Jalisco (ovest), alleati del cartello Jalisco nueva generación, è rimasto ucciso anche il sindaco Conrado Mendoza.

Etiopia

Il governo e i ribelli del Fronte popolare di liberazione del Tigrai hanno accettato il 5 ottobre di partecipare a dei colloqui in Sudafrica su invito dell’Unione africana. I colloqui, che si svolgeranno nel fine settimana, puntano a mettere fine al conflitto cominciato quasi due anni fa.

Burkina Faso

Il 5 ottobre il capitano Ibrahim Traoré, autore cinque giorni prima di un colpo di stato, è stato proclamato presidente, in attesa che le “assise nazionali” nominino un capo dello stato di transizione. Il 30 settembre Traoré aveva rimosso il luogotenente-colonnello Paul-Henri Sandaogo Damiba, capo della giunta militare al potere da un precedente colpo di stato condotto a gennaio.

Gambia

Il 5 ottobre Tedros Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha lanciato l’allarme su quattro sciroppi per la tosse prodotti dalla casa farmaceutica indiana Maiden pharmaceuticals, che potrebbero aver causato la morte di 66 bambini in Gambia. I farmaci, probabilmente venduti anche in altri paesi, avrebbero causato lesioni renali acute.

Crisi climatica

Secondo un rapporto del gruppo di ricerca World weather attribution, presentato il 5 ottobre, la crisi climatica causata dalle attività umane ha reso almeno venti volte più probabile la siccità che negli ultimi mesi ha colpito l’emisfero nord, e in particolare l’Europa, gli Stati Uniti e la Cina. Nei prossimi anni gli episodi di siccità diventeranno ancora più intensi e frequenti.

Nobel

Il 4 ottobre il premio Nobel per la chimica è stato assegnato al danese Morten Meldal e agli statunitensi Carolyn Bertozzi e Barry Sharpless (già premiato nel 2001) per lo sviluppo della click chemistry e della chimica bio-ortogonale. Le loro ricerche hanno permesso di creare molecole di grandi dimensioni in organismi viventi in modo semplice, veloce ed efficiente. Le tecniche sono usate per produrre farmaci, creare nuovi materiali, definire mappe del dna e studiare le cellule e i processi biologici.