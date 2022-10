Se avete la febbre alta o vi state riprendendo da un’operazione al cuore, è difficile usare dispositivi o strumenti meccanici. E se si ha un esaurimento nervoso, i dispositivi o gli strumenti meccanici è meglio evitarli del tutto. La soluzione è prendersi alcuni giorni di congedo per malattia. Il loro scopo è quello di evitare che le persone si facciano male, facciano male ai colleghi, ai clienti o ai passanti durante il lavoro.

Il lavoro da casa, però, ha ribaltato questa logica. Se si può lavorare dal tavolo della cucina, concludono sempre più spesso i lavoratori “ibridi” di oggi, allora perché non dal letto, purché il cervello sia acceso e la telecamera di Zoom spenta?

La rivoluzione del lavoro da casa ha alzato l’asticella di quel che si può considerare come malattia. All’apice della pandemia, le persone lavoravano da casa anche con sintomi spiacevoli come febbre, respiro corto o nausea. Molti lo fanno ancora.

Nicholas Bloom dell’università di Stanford ha monitorato le abitudini di lavoro da casa già prima che la crisi della covid-19 rendesse diffusa questa pratica. In un recente documento di lavoro ha presentato i risultati di uno studio a campione casuale, condotto presso una grande multinazionale cinese, dove i giorni di malattia sono diminuiti del 12 per cento per i dipendenti che lavoravano da casa due giorni alla settimana rispetto a quelli che lavoravano a tempo pieno e in sede.

Uno stile di vita

Chi vi scrive, novella Bartleby, sa bene di cosa parliamo. In passato, se ero in convalescenza, non mi facevo scrupoli ad avvolgermi in una coperta con una bevanda alcolica calda, toast e fazzoletti. Quando mi sono ammalata di covid-19 all’inizio dell’estate, invece, ho continuato a lavorare con il telefono e il computer portatile affondati nel letto. I miei dirigenti mi hanno chiesto con insistenza di passare il mio lavoro a un collega. Ma per me era impensabile, almeno finché non sono quasi svenuta.

Stare a letto senza fare nulla è sinonimo non solo di disagio fisico, ma anche di deterioramento cognitivo. Per i lavoratori dipendenti, che spesso sono valutati più in base all’energia profusa nel lavoro più che in base ai risultati, è difficile chiamarsi fuori gioco per qualche giorno ora che il lavoro da casa gli permette di non doversi preoccupare del fatto di diffondere germi in ufficio. Per chi ha un’alta produttività, fare gli straordinari non è un lavoro ingrato, ma uno stile di vita. Le pause improvvise sono incompatibili con l’onnipresente ansia da rendimento. Con l’incombere della recessione, che mette in discussione la sicurezza del lavoro futuro, dimostrare di essere utili diventa ancora più importante. Le norme di comportamento per il lavoro misto, a distanza e in presenza, sono fluide e molte aziende non hanno ancora aggiornato alla nuova epoca le loro regole sui congedi per malattia.